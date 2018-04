Los clubes dejaron a Mitre sin Regional

El Comité del Regional del NOA decidió no incluir al ciclón.

Se disputó la primera fecha del Regional de Clubes del NOA con la participación de cuatro equipo salteños: Juventud, Gimnasia, Central Norte y Pellegrini.

Pero en esta edición, Atlético Mitre tenía todo listo para participar en sus tres categorías pero por decisión del comité organizador del Regional, integrada por los representantes de cada uno de los clubes (más los salteños, Gimnasia de Jujuy, San Martín de Tucumán, Ñuñorco, Central Córdoba y Mitre de Santiago del Estero), el ciclón no podrá ingresar al cuadro principal del torneo por tener ya cuatro plaza para Salta.

“A nivel de Comité Ejecutivo aceptamos que Mitre se incorporé pero por una decisión del Comité Organizador del Regional, Pellegrini ocupará la última plaza para Salta”, sostuvo Daniel Cáceres, presidente de la Liga Salteña, quien agregó: “Pellegrini se quedó con esa plaza por ya venir participando”.

Por su parte, Claudio Gutiérrez, coordinador de las divisiones inferiores de Mitre manifestó: “Nosotros y la propuesta de la doctora Chacon Dorr, estuvo en participar. Por decisión ajenas a las nuestras, no se nos permitió participar. Lo triste de esto es que nosotros ya le habíamos comunicado a los chicos y habíamos previsto todo para tener competencia en el Regional con lo que implica tener dos equipos en las inferiores para no descuidar el torneo local. Uno queda molesto porque los chicos estaban ilusionados”.

Duelo de tucumanos

Por la primera fecha del Torneo Regional de Clubes se enfrentaron ayer San Martín de Tucumán y Ñuñorco. En la categoría Sub-19, fue triunfo del ciruja por 4 a 2. En Sub-17, San Martín goleó por 3 a 0 al cuadro de Monteros y por último en Sub-15, también fue victoria del ciruja pero por 3 a 2. Cabe destacar que aún deben completar esta primera fecha el duelo entre Central Córdoba y Mitre, ambos de Santiago del Estero. Por su parte, Gimnasia y Esgrima de Jujuy quedó libre en la jornada inaugural.