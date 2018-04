Issa: "Hoy somos otro Gimnasia y la gente volvió a creer en nosotros"

Nicolás Issa está dispuesto a no dejar pasar esta nueva chance. Él, más que muchos, sabe muy bien lo que es lucharla desde abajo, pelear en la adversidad y salir adelante movilizado por la pasión por la pelota. El volante salteño, que superó una difícil prueba de vida tras vencer una patología cardíaca luego de pasar por un quirófano, con la motivación de volver a jugar en la alta competencia, tendrá la chance de ser titular mañana en la trascendental revancha de Gimnasia y Tiro ante Sportivo Belgrano, en San Francisco, por los octavos de final del torneo Federal A.

En diálogo con El Tribuno, el mediocampista se refirió a esta nueva chance, al duro compromiso en Córdoba que marcará el futuro deportivo del equipo y a la ilusión que aún sostiene el plantel. “Trabajamos bastante tranquilos esta semana, en mi caso con la motivación de poder volver a ser titular. Me tocará disputar un partido que todos quieren jugar y debo disfrutarlo al máximo, pero también asumirlo con toda la responsabilidad. Quiero volver de San Francisco con la clasificación. Va a ser complicado, la diferencia es mínima, de local hicimos los méritos necesarios para llevarnos un resultado más abultado. Con uno menos se hizo más complicado y les cedimos la pelota. El análisis que hicimos en la semana fue en base al buen partido que se hizo, a cómo se jugó, a cómo se presionó. Cuando quisimos lastimarlos lo hicimos y queremos repetir lo mismo el domingo”, expresó el futbolista, sin dejar de advertir los peligros de replegarse: “Sabemos que es una cancha difícil, que ellos colmarán el estadio. Pero estamos mentalizados en lo que podemos hacer nosotros. Confiamos en las individualidades del plantel y que les jugaremos de igual a igual para que se les haga cuesta arriba. Queremos ponerles el público en contra y jugar con su ansiedad y sus nervios. Cuando ganás en la ida salís a jugar diferente, pero no nos confiamos. No queremos sufrir como contra Desamparados por un error. Se habló en la semana de la buena racha de ellos de local, pero en esta etapa decisiva eso no cuenta. No iremos con ese temor, tenemos que plantarnos estar despiertos en todas las líneas, en la pelota parada”.

Issa reconoció que en el ensayo a puertas cerradas los penales volvieron a ser parte del temario de trabajo, pero trató de quitarle relevancia a esta contingencia. “Practicamos, pero poco, dos tiros por jugador. Tampoco vamos pensando en los penales, sabemos que es suerte, pasa por cómo se sienta uno en el momento para patear”, consideró, para luego remarcar que “no nos preocupamos tanto por las individualidades de ellos, por la marca personal. Ellos tienen que estar más preocupados por nosotros. Cuando nos quedamos con uno menos en Salta y les cedimos la pelota no nos lastimaron en ningún momento, tuvieron la suerte de encontrarse con el descuento en un tiro libre”.

También contó que el DT Riggio le pidió que no se deje llevar por la ansiedad, “que regule la intensidad, que esté atento a la marca y metido en el juego”.

“Desde que terminó el octogonal renovamos la ilusión. Cada uno se limpió. Estamos más fuertes y unidos que nunca, eso nos está dando réditos. Hoy somos otro Gimnasia y logramos que la gente vuelva a creer en nosotros. Lo mejor que tenemos es la actitud, la presión, las ganas de querer sacar esto adelante”, concluyó Issa.



Un mensaje para el hincha

“Suena un poco de casete, pero queremos que la gente sepa que en cada partido que entramos dejamos todo. No nos salen las cosas muchas veces, pero hay muchas ganas de pelear un segundo ascenso”, añadió Nico, para posteriormente hacer hincapié nuevamente en ese crédito que se abrió en la gente. “El domingo pasado se vio un público diferente, un público sonriente que alentaba, que apoyaba. Depende de nosotros que ellos sigan creyendo. Queremos volver con la clasificación y pelear por este sueño, que es de nosotros y que también es de ellos”, cerró.

Garavano se quedó afuera del micro

Gonzalo Garavano se quedó afuera del viaje a San Francisco, esta vez por cuestión de rendimiento. En su lugar se sumó a la delegación que anoche emprendió su viaje vía terrestre rumbo a San Francisco Luis “Yiyi” Rivero. Además, el juvenil Matías Macoritto también se ganó un lugar y aguarda por un asiento en el banco de suplentes. Además de los once titulares confirmados y los dos mencionados, el grupo se completó con: Damián Cebreiro, Gabriel Zuvinikar, Julio Villarino, Maximiliano López, Lautaro Ceratto y Juan Arraya. El albo se alojará en el coqueto Howard Johnson de San Francisco.