Rogelio Frigerio: "No es momento todavía para revisar la meta de inflación"

Hace mucho que ROGELIO FRIGERIO se transformó en una de las principales espadas políticas del Gobierno nacional. No solo se ocupa de la compleja relación con los gobernadores, sino que también maneja la obra pública con todo lo que eso significa. El ministro del Interior estuvo en la provincia inaugurando obras junto al gobernador GERARDO MORALES y al intendente Raúl Jorge. En una entrevista exclusiva con El Tribuno de Jujuy, el funcionario aseguró ayer que “las tarifas y los servicios básicos tienen un costo y ese costo por supuesto que hay que pagarlo”. Además, sostuvo que “lo que no se puede hacer es “poner en riesgo este camino gradual hacia el equilibrio de las cuentas públicas”. “Si tuviéramos un caso de corrupción en este gobierno, el presidente tomaría la decisión correcta que sería apartar al funcionario involucrado”, concluyó.

Trascendió que el Gobierno no dará marcha atrás con los aumentos de tarifas, ¿es así?

Nosotros no podemos mentirle a la gente, nosotros tenemos que decirle la verdad y a veces la verdad es dolorosa. Durante muchos años el gobierno kirchnerista haciendo gala del peor populismo le quiso hacer creer sobre todo a los porteños y a los del área metropolitana del gran Buenos Aires que las tarifas eran gratis. Me refiero a que el agua potable, para los que la tenían, el gas, la electricidad o el transporte se podían pagar a una tarifa muy lejana al costo de producción. Eso es mentirle a la gente, porque si uno hubiese continuado por ese camino nos hubiera pasado lo que le pasó a Venezuela. Argentina fue siguiendo los pasos de Venezuela por muchos años y hoy Venezuela, que era una de las principales productoras de energía en el mundo, se quedó sin energía por mentirle a la gente. Las tarifas y los servicios básicos tienen un costo y ese costo por supuesto que hay que pagarlo. Estábamos con tarifas muy lejanas a ese costo y por eso tenemos que hacerlo de manera gradual: recién al cuarto o quinto año de este camino las tarifas van a llegar al nivel de su costo de producción. Además tenemos que cuidar a los sectores más vulnerables, y por eso hoy existe la tarifa social que abarca prácticamente a la población que está por debajo de la línea de pobreza. Pero estamos dispuestos a escuchar alternativas y propuestas, primero de nuestros aliados, y también de la oposición. Hasta ahora no las hemos tenido, pero siempre estamos dispuestos a escuchar para tratar de mejorar las políticas públicas entendiendo que no hay otro camino que el que está llevando adelante el presidente. Sabemos que no es un camino fácil, pero estamos convencidos que este es el único camino posible para que la Argentina se ponga de pie y para resolver los problemas que llevan demasiado tiempo.

Usted dice que van a escuchar a los aliados, pero Elisa Carrió dijo que el Gobierno es “inflexible” en este tema...

Somos inflexibles en algunas cosas, por ejemplo en el camino gradual hacia el equilibrio de las cuentas públicas. Estamos convencidos que la Argentina no puede vivir eternamente de fiado, que tenemos que ir gradualmente hacia el equilibrio fiscal, a que los ingresos en el estado alcancen a pagar los gastos. Además, si no cumplimos con eso no nos van a seguir financiando ese camino gradual. Con eso como parámetro podemos discutir todos los temas que nos traigan nuestros aliados o aquellos que hoy están en la oposición. Creo que en eso tenemos una coincidencia absoluta con todos los que integramos Cambiemos. Insisto, hasta el día de hoy no habíamos tenido la posibilidad de estudiar propuestas alternativas, pero cuando las tengamos lo vamos a hacer. Lo que no podemos hacer es poner en riesgo este camino gradual hacia el equilibrio de las cuentas públicas que está muy vinculado también con el camino gradual hacia la baja de la inflación, que es uno de nuestros objetivos principales porque está muy asociado a la reducción de la pobreza.

Se está dando por sentado en muchos lugares que no se va a cumplir la meta anual del 15 por ciento de inflación, ¿Por qué el Gobierno no vuelve a corregirla?

La meta es una meta que tiene el Banco Central, y es el Banco Central el que toma esas definiciones. Nosotros vamos a seguir trabajando para el cumplimento de esa meta. Recién estamos en abril, estamos en los meses más difíciles porque tenemos el impacto de las tarifas sobre los precios, tenemos el impacto de la sequía, tenemos el impacto de la suba del crudo y que impacta en la Argentina. A partir de mayo la situación cambia y se va a ver una reducción de la inflación mucho más importante. Por eso, entendemos que no es momento todavía para revisar la meta.

Muchos gremios cerraron paritarias en torno al 15 por ciento. En caso de que no se cumpla la meta, ¿no cree que este año se va a perder poder adquisitivo?

El período paritario más usual es el período abril - marzo. Cuando uno toma ese período ya no toma en cuenta los meses más difíciles en términos de baja de inflación, con lo cual es muy pronto para decir que la paritaria va a estar por debajo del crecimiento de los precios. El año pasado en general hubo una cláusula gatillo, así que hasta marzo se debería tomar en cuenta el incremento de precios y estaríamos hablando, en promedio, de un período paritario que va de abril a marzo en el cual entendemos que no hay dudas que ese quince por ciento se va a cumplir.

En la campaña electoral, MAURICIO MACRI dijo que la inflación no iba a ser un problema, ¿cree que hubo un error de diagnóstico?

No, lo que dijimos es que sabíamos cómo hacer para bajar la inflación, y de hecho lo estamos haciendo y la inflación va a bajar en la Argentina. No tenemos duda de eso, lo que pasa es que convivimos diez años con una de las inflaciones más altas del mundo. Que sepamos que hay que hacer para bajar la inflación, que es lo mismo que hace el 99 por ciento de los países del mundo que no tiene inflación, no quiere decir que bajar la inflación sea rápido y fácil. Es un camino complejo pero seguro y eso se ve, porque en 2017 la inflación fue prácticamente la mitad que en 2016 y este año va a ser sensiblemente más baja que la del año pasado. El año que viene tiene que rondar un dígito, alrededor de diez por ciento de inflación, y en 2020 ya tenemos que arrancar -en otra gestión- con una inflación en línea con la de los países de la región. Estamos convencidos que estamos transitando ese camino y que ese es el único camino posible.

Según el Indec, el año pasado creció el empleo en Argentina pero sobre todo por el empleo informal y las changas, ¿cómo se revierte eso?

Después de más de cinco años está creciendo el empleo privado en la Argentina de la mano del crecimiento sostenido, hace ocho trimestres consecutivos que la Argentina crece de manera sostenida. Este año podríamos llegar a crecer por encima del cuatro por ciento si no fuese por la sequía. Independientemente de eso, vamos a crecer alrededor del tres por ciento por segundo año consecutivo. Con respecto al tema de la informalidad, tenemos que llevar adelante las reformas que nosotros encaramos, el proceso de discusión que empezamos a discutir con los representantes de los trabajadores. Hay mucho por hacer para reducir el empleo informal y también estas decisiones políticas están vinculadas con las mejoras sociales y la reducción de la pobreza. Así que vamos a encarar esa reforma, pero necesitamos el consenso no solo de los dirigentes de la oposición sino también de los representantes de los trabajadores.

El Gobierno siempre dice que puso una vara muy alta en materia de corrupción, ¿no cree que el tema de las offshore y del blanqueo de Nicolás Dujovne afecta esa vara?

No, la verdad que no, porque hemos demostrado tenemos otra forma de gobernar. El principal foco de corrupción de los doce años del gobierno kirchnerista fue la obra pública y nosotros hemos logrado transformar esa asociación entre obra pública y corrupción que tenía la gente por una asociación entre obra pública y alegría y logros concretos para los vecinos. Los casos que usted está mencionando no están vinculados con hechos de corrupción, pero independientemente de eso si tuviéramos un caso de corrupción en este gobierno, el presidente tomaría la decisión correcta que sería apartar al funcionario involucrado. Nosotros hemos decidido honrar la expectativa que tiene la Argentina en este Gobierno respecto a que un cambio es posible en nuestro país. En este caso un cambio en términos de valores, que quizás es uno de los cambios más importantes que tenemos que afirmar.

Por cómo está el ánimo en la sociedad, ¿cree que Macri va a ser reelecto?

Es muy pronto para decirlo. Yo creo que vamos a tener una buena actuación en las elecciones si seguimos cumpliendo con lo que dijimos que íbamos a hacer. Si la pobreza sigue bajando, si seguimos adelante con el plan de infraestructura más ambicioso de la historia de la Argentina, si seguimos generando empleo, si logramos disminuir el empleo informal, si seguimos combatiendo a las mafias y al narcotráfico como lo venimos haciendo, si seguimos integrándonos al mundo de manera inteligente y defendiendo el interés nacional, estoy seguro que la sociedad nos va a dar en 2019 una nueva oportunidad. sino, nos tendremos que ir a nuestras casas, esto es muy claro. Esperemos que podamos estar a la altura de la enorme expectativa que se generó en la sociedad respecto a que otra Argentina es posible.