VIDEO: Un padre ocultó un celular y grabó el maltrato a los bebés en un Jardín de Infantes

Un jardín maternal de la ciudad santafesina de Sunchales está siendo investigado por la Justicia por presunto maltrato psicológico a los bebés. La denuncia fue realizado por los padres de un chico, quienes tras advertir cambios en la conducta de su hijo, decidieron ocultar un celular en la mochila del menor y obtuvieron tres horas de audios.

Se trata del guardería Creciendo Kids. La denuncia fue radicada en la comisaría Tercera, pero tomó trascendencia pública a través de una publicación en una red social, donde Gonzalo Franza contó lo ocurrido con su hijo de un año y ocho meses.

En los audios, que se divulgaron en primer lugar entre un grupo de padres, se puede escuchar a las personas que trabajan en el lugar amenazando a los chicos con castigarlos llevándolos al baño. Los papás sospechan que allí los enviaban de acuerdo al comportamiento.

Según contó Franza, su hijo era “maltratado psicológicamente todo el tiempo” y luego de conseguir el audio, ocultando una grabadora en la mochila del nene, llamado de ahora en adelante como D., detalló algunas de las frases que eran dirigidas a su hijo y a otros niños.

“Su seño le dice a mi bebé: Cortala D. o vas a pasar la mañana en el baño, pasan los minutos y otro bebé pregunta por D. y la maestra responde: ’D. ahora está pensando, no puede”, escribió Franza. Y continuó: “Pasa una hora de grabación y la seño dice ’. quién te dio permiso de salir del baño, volvé total llorás igual que en la salita”.

La sospecha del hombre es que el niño era encerrado en el baño durante largos lapsos de tiempo, que era reprendido por llorar y que le negaban agua. “Y muchas más cosas que se me parte el alma solo de compartirlas y es de un solo día, así que imagínense, mi bebé hace casi dos añitos que estaba ahí”, añade en el texto.

Por su parte, la mamá del nene, Daiana, contó que uno de los cambios que notó en la conducta de su hijo fue que “se pegaba en la cabeza” cuando lo reprendía y que “de un día para otro ya no quería bañarse, mucho menos entrar al baño: le agarró miedo al agua”.

Ambos manifestaron en las últimas horas su disgusto porque luego de permanecer cerrado durante el lunes, desde el martes el establecimiento trabaja con normalidad.

Y expresaron su indignación porque en una reunión que mantuvieron con las docentes involucradas, una de ellas asumió la responsabilidad y pidió disculpas porque en la jornada de la grabación había tenido un mal día. “Eso no justifica el maltrato a los chicos”, concluyó Daiana.

La carta del padre:

Cada tanto se ve por las noticias que en las grandes ciudades pasan cosas que jamás te imaginarías que podrían pasar en Sunchales. ¡Realmente la gente está podrida por dentro!

Hoy me toca vivirlo a mí como padre, pero creo que cualquier ser humano entiende que un bebé, niño o chico son personitas inofensivas llenas de amor. Y son los más vulnerables.

Voy a hablar por mi bebé, se llama Dylan, tiene un añito y ocho meses. Él habla pero poquitas palabras. Hace tiempo que lo notábamos raro con la madre, a la hora de bañarse no quería entrar al baño, gritaba, lloraba, cuando le decíamos que no a algo se pegaba solo en la cabecita, pensábamos que nosotros estábamos fallando en algo pero no fue así.

La realidad es que en el jardín donde lo mandábamos desde sus primeros 3 meses, nos enteramos anoche que era maltratado psicologicamente todo el tiempo.

Escuchar una grabación de tres horas donde su seño (no voy a dar nombre) le dice a mi bebé ‘cortala Dylan o vas a pasar la mañana en el baño‘, pasan los minutos y otro bebé pregunta por Dylan y la maestra responde ‘Dylan ahora está pensando, no puede‘ (encerrado en el baño), pasa una hora de grabacion y la seño dice ‘Dylan quién te dio permiso de salir del baño, volvé total llorás igual que en la salita‘.

Donde por media hora mi bebé pide ‘agua, agua‘ y la seño le dice ‘no, no te voy a dar‘. Y muchas más cosas que se me parte el alma solo de compartirlas. La grabacion dura tres horas y es de un solo día así que imagínense, mi bebé hace casi dos añitos que está ahí.

Amo a mi bebé y por más que esas personas paguen por el daño nadie me va a quitar el dolor de saber que mi bebé fue maltratado.

¡Que esto no le pase a ningún bebe más! ¡Ahora está todo en manos de la justicia!