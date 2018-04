"Pensamos que Alejandra solo había sufrido un shock"

Alejandro Wilfredo Párraga y Mercedes Leonor Martínez fueron testigos presenciales de los hechos que desencadenaron la muerte por envenenamiento de su hija y su nieto. "Sentí un grito desgarrador de Amir y cuando fui a ver lo que pasaba estaba desvanecido en brazos de su madre", contó Alejandro. Explicó que "todos nos preocupamos por él, y pensamos que Alejandra se desmayó por el shock que sufrió al ver a su hijo en ese estado. Como la ambulancia no llegaba lo trasladamos a la clínica, ajenos a lo que había sucedido". Párraga dijo que luego de las tareas de reanimación condujeron al niño a terapia intensiva, y minutos después un médico le comunicó que había fallecido. "En medio del dolor una de mis hijas me llamó del hospital San Bernardo diciéndome que Alejandra estaba mal, y al rato me dijo que había muerto. Esto nos destrozó a todos, no podíamos entender lo que había pasado y desde ese día vivimos con un dolor profundo", señaló el hombre.

Respecto a Gaspar Cinco, dijo que cuando visitaba a su hija lo notaba como esquivo, callado. ¿Cómo se comportaba con Amir?, preguntó el fiscal Ramos Osorio. "A mí me daba la impresión de que quería ganarse la confianza del chiquito, porque siempre le llevaba juguetes", respondió Párraga. Dijo que el nene no se despegaba de su madre y supuso que eso quizá molestaba a Gaspar Cin co.

"Mi hija vivía para su hijo, solo lo dejaba cuando se iba a la universidad", contó la esposa de Párraga. Recordó que Alejandra siempre le decía que a la hora de las grandes decisiones ella siempre iba a priorizar al niño. Contó que a Gaspar Cinco lo conoció el 21 de mayo, el día que Alejandra cumplió 26 años. "Ella me había contado que estaba saliendo con un chico, que era profesor, que era buena persona", subrayó.

Mercedes Martínez manifestó que fue el propio Gaspar Cinco quien le comentó lo del agua bendita. "Me lo dijo en el velorio, antes de que lo detuvieran, pero jamás pensé que era veneno. Por eso cuando nos enteramos de los resultados de la autopsia no podíamos creer lo que esta persona hizo". En medio de un incontenible llanto la mujer descargó todo su dolor. "Nos engañó a todos y engañó a mi nieto cuando le llevaba juguetitos", se lamentó.

Palabritas de amor para Amir

El momento más conmovedor del testimonio de Mercedes Martínez de Párraga se produjo cuando leyó lo que Alejandra escribió para su hijo Amir con el título “Palabritas de amor”. Dice: “En este álbum hermoso que me regaló tu abuela está plasmada solo una parte de los maravillosos momentos que pasé con vos mi amor. Todos los demás están guardados dentro de cada uno. Te amo mucho mi rey. Mamá está orgullosa de vos. Cada travesura tuya me hace inmensamente feliz. Amo jugar con vos, reirnos, abrazarnos y pelearnos también. Espero que sigas siendo feliz como me lo demuestras. Tu felicidad es la mía hoy y siempre.Te amo Amir”