Fue una sentencia con perfil ejemplificador. La Justicia condenó a ayer Gabriel Armando Herrera (hijo del doble femicida "Chirete" Herrera) a 13 años de prisión por tentativa de homicidio triplemente calificado contra una de sus exparejas y por amenazas, lesiones y violencia de género.

"Por una parte (la condena) me duele porque no pensé que íbamos a llegar a este punto porque tenemos una hija; pero se cumplió lo que quería, que es que haya justicia. Yo estaba segura de que él quería matarme. Le pedí tanto a Dios que me dé fuerzas y que sea lo que Dios quiera", afirmó Camelia Yamila Krutli, expareja de Herrera hijo (alias Pelaa), minutos después de que se leyera la sentencia de la jueza interina Victoria Montoya Quiroga, de la Sala II del Tribunal de Juicio.

Ella y M., la otra joven que también fue pareja de "Pelaa" y que lo denunció 42 veces por violencia, coincidieron en decir repetidas veces "estoy tranquila" tras el fallo judicial.

"Vamos a poder vivir en paz y poder estar bien con nuestras hijas", añadió Camelia.

Las dos jóvenes fueron mamás de las hijas de Herrera; las pequeñas tienen 6 y 3 años y hace tiempo mantienen contacto.

"Queremos que crezcan como hermanas que son. Las chicas no se ven mucho, pero fue el cumpleañitos de mi hijita, la invitamos y vino. Yo le enseño a mi hija que ella es su hermanita y que se tienen que llevar bien", añadió Camelia.

La última audiencia

La décima y última jornada del juicio a Herrera (h) comenzó cerca de las 10.

La fiscal penal de Violencia Familiar y de Género 3, Liliana Jorge, hizo un repaso de los diversos hechos violentos (entre ellos disparar un arma de fuego contra Camelia) por los que el muchacho había llegado a juicio, y planteó el cambio de la acusación.

Herrera había llegado acusado de los delitos de violación de domicilio, daños, amenazas (cuatro hechos), abuso de arma de fuego agravado, portación ilegal de arma de fuego, lesiones leves agravadas por la relación de pareja previa y por el género, todo en concurso real, en perjuicio de Camelia.

Pero en el desarrollo del juicio se incorporaron nuevos hechos hasta sumar una veintena, por lo que ayer la fiscal Jorge pidió cambiar la acusación a "tentativa de femicidio triplemente agravado". Esa carátula ya había sido solicitada, desde un primer momento, por la defensora oficial para Víctimas de Violencia Familiar y de Género 2, Liza Medrano.

A continuación alegó la defensora Medrano quien, durante casi dos horas, explicó en detalle cada acto cometido por el acusado contra las dos jóvenes, los informes de peritos, la jurisprudencia y sustento legal de la acusación. "Tenemos certeza absoluta de su intento de homicidio", afirmó Medrano, por lo que pidió "una condena de 16 años de prisión efectiva".

Luego, el defensor Agustín Solá Garrido trató de descalificar las pruebas y conclusiones de la fiscal y la querella, por lo que solicitó la absolución de su defendido.

Después de un cuarto intermedio, pasadas las 16, la jueza Montoya Quiroga hizo leer la sentencia de 13 años de prisión para Herrera.