Olmedo: "Tengo parientes homosexuales y los respeto"

No hubo medio en el que no haya salido. El polémico diputado nacional salteño Alfredo Olmedo, que el miércoles último se retiró del recinto y fue apuntado por afectar el quórum de la sesión donde se trataba el tarifazo, protagonizó una dura entrevista radial con el actor y conductor Jey Mammon.

Mammon conduce un programa en Rock & Pop, de Buenos Aires. Y la charla sobre el debate en el palacio legislativo apenas abarcó unos pocos minutos de la conversación, que rápidamente derivó hacia un fuerte debate entre ambos por la homosexualidad. Esta es una parte del tenso diálogo.

Jey Mammon: -¿Es verdad que vos dijiste que la homosexualidad es una desviación de lo que creó Dios? ¿Esa es una frase textual tuya o no?

Olmedo: -No, no dije eso. Yo dije que la homosexualidad es una opción de vida. Yo estaba de acuerdo con la unión civil, no con el matrimonio igualitario, que le da la posibilidad de adoptar un niño. Con eso sigo sin estar de acuerdo, pero respeto la ley.

Mammon: -"Tengo la mente cerrada y la cola también, que no les quepe (sic) ninguna duda y les quede clarito": ¿verdadero o falso?

Olmedo: -Verdadero, se lo dije a Lanata en un programa en Canal 26.

Mammon: -O sea que para vos tener la cola abierta o cerrada sí define la sexualidad de una persona, ¿o no?

Olmedo: -Para mí sí.

Mammon: -¿Sabías que hay hombres héteros que exploran el ano?

Olmedo: -Y... por ahí les gusta, a mí no.

Mammon: -A vos no te gusta, pero te cuento que el ano es un lugar de placer para el hombre, sea hétero o gay, cada uno elige si le gusta o no, pero no te define como gay, eso te lo quería decir. Quiero saber qué opinás al respecto de eso.

Olmedo: -Sé respetar, lo natural es que el ano es para otra cosa.

Mammon: -¿Para qué es el ano, Alfredo?

Olmedo: -Bueno, uno en una condición natural llega a hacer cosas naturales y por ahí sale.

Mammon: -El pene también, el pene sirve para orinar.

Olmedo: -Yo quiero ser prudente. A ver, para que le quede claro: yo tengo parientes homosexuales, y los respeto.

Mammon: -Sí, yo tengo parientes héteros también, y claro que los respeto, pero más allá de su condición.

Olmedo: -Pero te cuento algo: mis máximos colaboradores son homosexuales, y trabajan mejor que muchas personas.

Mammon: -¿Pero qué? ¿Porque son gays trabajan mejor?

Olmedo: -No, por ser buenas personas.

Mammon: -¿Usted se asume como un fiestero o es algo que se sacó fuera de contexto?

Olmedo: -No, eso no lo dije yo.

Mammon: -¿Cuál es la mejor manera de prevenir el HIV, Alfredo? ¿Para usted, ser gay cómo lo calificaría?

Olmedo: -Para mí es una opción de vida que tiene la persona.

Mammon: -¿Y fomentar esa opción de vida es algo malo?

Olmedo: -Yo no soy quién para juzgar a una persona que toma una decisión.

Al final de la charla, ambos quedaron en buenos términos, pero hubo momentos muy tensos.