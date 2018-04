“El comercio informal lastima e influye en la caída del consumo”

El director ejecutivo de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), Juan Vasco Martínez, se reunió con el ministro de Economía de la Provincia, Emiliano Estrada, con el que abordó la situación del comercio informal que, a juicio del sector, es el que mayor impacto provoca en la merma del consumo.

Si bien el directivo se excusó de referirse en profundidad al proceso preventivo de crisis que afecta a Carrefour, dejó entrever que la cadena francesa sufrió los coletazos del comercio ilegal, las ventas en negro. Dijo que a la pérdida de competitividad dentro del supermercadismo se suma la presión tributaria, los elevados costos laborales y logísticos y los incrementos de las tarifas de servicios y de combustibles. El Tribuno entrevistó a Vasco Martínez al término de la reunión con los funcionarios del área económica del Gobierno provincial.

¿Qué temas abordó con el ministro Estrada y su equipo?

Planteamos la situación general del sector supermercadista y todo lo que tiene que ver con el comercio informal, que se ha convertido en nuestra mayor preocupación. Hablamos también de las dificultades que atravesamos en 2016 y 2017. Fueron dos años muy malos.

¿Cómo está la situación hoy?

En los primeros meses del año hubo señales positivas y esperamos que se puedan sostener en el tiempo. Nuestra preocupación pasa hoy por la articulación entre el aumento de la presión impositiva para el comercio con el tema del comercio informal. Los funcionarios del Gobierno del Salta nos contaron cuáles son las iniciativas que tienen para abordar esta cuestión, y nos invitaron a participar de este tema, pensando en el bienestar de todos.

¿Qué impacto produjo en Salta la merma del consumo?

Esta provincia es una plaza importante desde el punto de vista del supermercadismo. Lógicamente ha sufrido un descenso del consumo, en consonancia con lo que ocurre a nivel país, pero no es de las peores en el contexto general.

¿Qué otros factores influyeron en la caída?

Creo que el aumento de las tarifas a los combustibles ha sido determinante. Ese plus que antes la familia tenía para el consumo lo reserva para cubrir otros costos. También influyó el aumento de los costos fijos. En 2016 tuvimos paritarias del treinta y nueve y medio por ciento; en 2017, del veintiséis y este año del quince. Entre tanto subieron los costos energéticos, los logísticos y la presión tributaria. Además las alicuotas de ingresos brutos han aumentado en muchas provincias, incluida Salta. Todo eso sumado a la caída del consumo hace que la situación sea difícil si uno hace una comparación con el costo interanual. Confiamos en que esta situación se pueda revertir con las señales positivas que se están dando en estos meses.

¿Qué proponen como solución de fondo?

A nosotros lo que fundamentalmente nos interesa es el combate contra informalidad. Consideramos que con la alta presión tributaria que tenemos el comercio informa lastima mucho más todavía, porque atenta contra la competitividad. Esa es una preocupación común con el Estado provincial y el Estado nacional. Entendemos que en la medida que se sostenga la informalidad, los recursos públicos se verán disminuidos, y en eso hubo una plena coincidencia con el ministro Estrada y su equipo.

¿En qué porcentaje impacta el comercio ilegal?

Las estimaciones que hizo la Cámara Argentina de Comercio hablan de un cuarenta por ciento en los productos de consumo masivo que se venden en la informalidad total o parcial. En algunos rubros el impacto es mayor, por ejemplo en productos perecederos, como carnes y verduras, donde los porcentajes son muchos mas altos a nivel país.

No sé si esos números son homologables a la realidad concreta de la provincia de Salta, pero no creo que sean distintas a la variable nacional.

¿Sobre qué base se llega a esa conclusión?

Hay una serie de indicios básicos que confirman el comercio ilegal. Son negocios donde solo se admite el efectivo, donde no se reciben tickets, donde no están los certificados de habilitación correspondiente. Ahí es donde hay que apuntar. Hay que tener en cuenta también los circuitos informales que proveen de manera ilegal los productos.

¿No cree que lo fomentan algunos comercios mayoristas?

Yo creo que como todas las actividades habría que ver quién está en la formalidad y quién en la informalidad. Entre los informales hay subcomerciantes que mueven grandes sumas de efectivo para sus compras. El manejo de grandes sumas de efectivo nos está dando una señal de informalidad. Este es el punto.

¿Qué pasó con Carrefour?

Esa empresa buscó una solución dentro de las previsiones legales. La firma, el sindicato y el Ministerio de Trabajo transitan ese procedimiento.

¿Cómo ve el futuro de esta compañía?

Hubo muchas especulaciones, pero me parece que es la propia compañía la que debe hablar. Me resisto a opinar en particular sobre Carrefour porque no me corresponde.