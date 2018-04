Frigerio definió a los aumentos de tarifas como una "decisión muy dolorosa e incómoda"

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, definió a los aumentos de tarifas de servicios públicos como "una decisión muy dolorosa e incómoda", pero afirmó que el Gobierno "no ve otra solución" y remarcó que la medida "es la que va a sacar adelante" al país.

"Es una decisión muy dolorosa e incómoda, por supuesto, y si tuviéramos otra alternativa la usaríamos, pero no vemos otra alternativa que decir la realidad cruda que se fue forjando por muchos años de malas políticas públicas", sostuvo el funcionario nacional.

En diálogo con Radio Nacional, el referente del PRO señaló que "la verdad duele, pero es lo que va a sacar adelante a la Argentina; la no demagogia, el no populismo".

"Ya estamos trabajando en esa línea y vamos a ser persistentes en ese rubro que le permitirá a la Argentina crecer y bajar el desempleo y la pobreza", remarcó el integrante del Gabinete.

Consultado respecto a la reunión de dirigentes de Cambiemos en la que se definieron cambios en el modo de la implementación de los aumentos de las tarifas de gas, Frigerio aseguró que las propuestas alcanzadas por el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, fueron "una sugerencia que pareció razonable y criteriosa".

"Fue un acuerdo interno dentro de Cambiemos para aplanar un poco la tarifa que estuvo congelada durante mucho tiempo, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Esta política nos llevó a que la Argentina prácticamente se quedara sin energía y nos llevara a una situación similar a la de Venezuela, pero ahora la situación cambió", agregó.

Y concluyó: "Cambiamos, pero no podemos mentirle a la sociedad y decirle que los servicios públicos no tienen un costo".