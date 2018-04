Internaron a Joaquín Sabina por un problema circulatorio

El cantante de 69 años, ingresó a la Clínica Ruber Internacional de la capital española con un fuerte dolor en una de sus piernas. Después de realizarle estudios de rutina, detectaron que tenía un coágulo en uno de los vasos sanguíneos, por lo que tuvo que permanecer en el lugar en donde le realizarán más estudios el lunes.

Si bien su estado no es grave, los médicos le recomendaron diez días de reposo, razón por la cuál se vio obligado a suspender algunos recitales que tenía previstos tanto para este fin de semana como para los días siguientes.

En un comunicado de prensa, que emitió la productora encargada del show que debía hacer esta noche, se especifica que “el artista se encuentra ingresado por un problema circulatorio”, pero no brinda más detalles.

El músico Pancho Verona, amigo y colaborador de Sabina, se encargó de llevar tranquilidad a los seguidores del cantautor. “Joaquín está bien, gracias por vuestra preocupación. Unos días de reposo y a la carretera de nuevo”, escribió en su cuenta de twitter.

Esta no es la primera vez en que el español debe suspender shows debido a su salud. En el mes de febrero, varios conciertos programados en México tuvieron que ser cancelados, ya que el cantante había sufrido mareos y una caída que lo obligaron a hacer reposo. En noviembre de 2017 debió posponer su presentación en Mendoza por un problema gastrointestinal, también debió hacerlo a principios de marzo, cuando lanzaba la gira en Latinoamérica, por una operación de hernia ventral.

“Mi salud está estupenda... porque yo tendría que estar muerto desde hace veinte años. Cuando estoy de vacaciones me duele todo, cuando estoy de gira la adrenalina me hace estar bien”, dijo Sabina en enero de 2018 cuando dio una entrevista a la radio Caracol de Colombia.

El español se encuentra en marco de la gira “Lo niego todo”, que comenzó con conciertos en España el año pasado y continuó por todo latinoamérica, antes de volver a su país para realizar los últimos shows pactados.