River va por su sexto triunfo al hilo en la Superliga

River Plate, que viene de conseguir su primer triunfo en la Copa Libertadores, buscará este domingo su sexta victoria seguida en la Superliga cuando visite al ya descendido Arsenal en Sarandí, por la 24ta. fecha.

Arsenal y River jugarán desde las 17.45 (televisará TNT Sports) en el estadio Julio Humberto Grondona, con el arbitraje de Fernando Espinoza.

El plantel que conduce Marcelo Gallardo regresó a Buenos Aires el viernes por la tarde luego del triunfo 1 a 0 ante Emelec, de Ecuador, por la tercera fecha del grupo 4 de la Copa Libertadores.

Y presentará un equipo alternativo ante Arsenal, ya que su prioridad es la Libertadores y hace rato que el millo no tiene posibilidades en el campeonato local.

Gallardo les dará descanso a siete de los titulares que vencieron a Emelec en Ecuador por la Copa Libertadores, ya que el jueves próximo jugará ante el mismo rival en Buenos Aires y en caso de ganar tendrá casi asegurada la clasificación a la fase final de la Libertadores que se disputará luego del Mundial de Rusia.

Los defensores Jonatan Maidana y Marcelo Saracchi (descartado por una sobrecarga en el isquiotibial izquierdo); los mediocampistas Leonardo Ponzio, Enzo Pérez, Ignacio Fernández y Gonzalo Martínez, más el delantero Lucas Pratto, no fueron citados para el encuentro frente a Arsenal.

El mediocampista uruguayo Nicolás De la Cruz, en tanto, fue sometido a una artroscopía por un síndrome meniscal en la rodilla derecha.

De todas formas, River quiere sumar en la Superliga para clasificarse a las Copas de 2019 y estirar su racha positiva a seis triunfos consecutivos.

El millonario viene de ganarles en las últimas cinco jornadas a Patronato, Belgrano, Defensa y Justicia, Racing y Rosario Central.

River todavía está lejos de ingresar al lote de los primeros cinco equipos de la tabla que buscan una plaza para la Copa Libertadores del 2019, puesto que se encuentra en la décima posición con un lugar en la Copa Sudamericana y suma 36 puntos, a cinco de Talleres que tiene 41 (por ahora el equipo que va al repechaje de la Libertadores próxima), y a seis de Independiente, que está en plaza directa para dicha competencia.

De este modo, el plantel de River, luego de jugar frente a Emelec la semana que viene tendrá un fin de semana libre y recién volverá a competir el jueves 3 de mayo de visitante frente a Independiente Santa Fe de Bogotá, por la ante última fecha del grupo.

Arsenal, que ya descendió, viene de perder 3-0 con Belgrano de Córdoba en lo que fue su 13ra. derrota en el campeonato (sólo ganó dos partidos y empató ocho).

El técnico Sergio Rondina no confirmó el equipo pero se supone que no variará respecto de los once que cayeron ante el pirata.

El arquero Pablo Santillo aún no se recuperó de una dolencia muscular, por lo que Maximiliano Velazco continuará como titular.

Arsenal de Sarandí: Maximiliano Velazco; Marcos Aureliano, Germán Ferreyra, Facundo Monteseirín y Claudio Corvalán; David Drocco, Mateo Carabajal, Alejo Antilef y Gabriel Alanís; Lucas Wilchez y Diego Cháves. DT: Sergio Rondina.

River: Franco Armani; Camilo Mayada, Luciano Lollo, Lucas Martínez Quarta y Milton Casco; Exequiel Palacios, Franco Zuculini, Ariel Rojas o Iván Rossi y Juan Quintero; Rodrigo Mora e Ignacio Scocco. DT: Marcelo Gallardo.

Árbitro: Fernando Espinoza.

Cancha: Estadio Julio Humberto Grondona (Sarandí).

Hora de inicio: 17.45 hs.

TV: TNT Sports.