“Vengo a cuidar y a escuchar, en un lugar donde hay muchas heridas”

El franciscano Luis Antonio Scozzina, oriundo de Santa Fe, será el nuevo obispo en reemplazo de Gustavo Zanchetta. El anuncio oficial desde la Santa Sede se dio conocer el pasado 7 de abril y asumirá formalmente el próximo 18 de mayo.

La noticia era muy esperada por la grey católica de la Diócesis de Orán, por lo que desde el año pasado en cada celebración religiosa el pueblo católico pedía por un nuevo pastor que acompañe los difíciles momentos que se viven en el norte de la provincia y en una de las diócesis más pobres del país.

En muchos sectores renueva la expectativa del regreso franciscano a la diócesis norteña, ya que por varios años se dejó en manos del obispado el funcionamiento de la iglesia San Antonio de Padua.

El futuro obispo de la Diócesis de Orán habló sobre sus expectativas en lo que será su llegada a la ciudad, donde el 18 de mayo será ordenado obispo.

En diálogo con El Tribuno el franciscano Luis Antonio Scozzina, oriundo de Santa Fe, se mostró muy emocionado y dijo: “Mi sueño de consagración como franciscano, es poder vivir como el papa Francisco nos dice, poder ser frailes del pueblo”, y agregó: “Yo llevo 38 años como cura, y este nombramiento a mi edad (67) es un gran desafió; es poder realizarme en mi vocación franciscana que la siento muy profunda”.

¿Como era su vida antes del nombramiento?

Hasta hace un año y medio vivía en Rosario de Santa Fe, donde cumplía tareas como párroco en la parroquia San Francisco Solano, fue mi primera experiencia de párroco, hace 20 años cumplo distintas tareas y cargos como decano del decanato de la zona de Rosario, y tuve la gracia de participar como miembro del consejo presbiteral.

En lo personal me consideraba del grupo de los mayores, que tiene que dejar el espacio a los jóvenes, sobre todo en congregaciones como las nuestras.

¿Qué conocimiento tiene de la diócesis a la que llega?

Orán es una diócesis marcada por una gran huella franciscana; es un lugar de franciscanos. Yo no tengo experiencia pastoral en el norte pero como he sido ministro en esta provincia, y cuando estuve como formador acompañé mucho a las misiones en la zona Virgen de la Peña, Tartagal y sé que el desafío es muy grande: distintos pueblos, con distintas culturas y distintas expresiones culturales. Tengo la conciencia de que soy un hijo chacarero descendiente de italianos, con una experiencia en el ámbito de ciudad con una cultura rosarina un poco dura, muy distinta a la de Santa Fe y a la del norte. Se lo que es masticar tierra. Porque mi infancia transcurrió en el campo y sé que de algún modo me podré reencontrar con mis inicios, en la vida de campo.

¿Qué es lo que deja para asumir como pastor de la diócesis?

Si bien sigo siendo fraile porque soy parte de la orden, dejo de vivir en la fraternidad que es un deseo muy fuerte de mi parte y la historia de mi vocación, el vivir en fraternidad desde joven, ver gran parte de mi crecimiento y la formación de mis hermanos. Siento que dejo mi familia, siento que me voy lejos. Además dejo un estilo de trabajo porque siendo párroco tenía mi compromiso en la universidad de la Pastoral de Física e Ingeniería que dependía de la orden, aunque desde 2004 soy jubilado docente.

Esas son las cosas que dejo.

¿Cómo lo llamaremos?

Simplemente padre o padre obispo, aunque estoy acostumbrado a que me llamen fraile; hoy tengo la certeza que el pastor debe asumir el hecho de mención de paternidad, el que ayuda a crecer, el que acompaña la vida de la gente espiritualmente, humanamente, socialmente.

¿Cuál es su anhelo como obispo de Orán?

Mi anhelo es poder vivir en Orán la minoridad y la fraternidad. Estoy convencido de que el Señor me manda como misionero, a compartir la fe con este pueblo del norte de Argentina.

Quiero conocer, encontrarme con la gente, la cultura de la Iglesia nueva de un pueblo fiel de Dios que tiene su modo y su estilo de expresar la religión y su fe a su manera de ser cristiana.

Para mí, lo que me toca vivir, son todas gracias y manifestaciones del rostro de Dios que se manifiesta de formas distintas.

¿Cuál es su compromiso como obispo de Orán?

Mi compromiso como obispo es escuchar. Tengo experiencia de ciudad, hace 20 años que vivo en Rosario, estoy encantadísimo de lo que el Señor me preparó. Pero llego a Orán sin ningún proyecto, mi proyecto es estar con la gente, conocerla y acompañarla porque sé de la necesidad y el anhelo de un pastor que tiene la grey católica, sé que es una iglesia muy golpeada, una diócesis muy pobre y necesitada de guía y contención.

¿Cuál es el perfil del Luis Scozzina?

Tengo perfil de gestión, porque en la Orden Franciscana, me tocó gestionar cosas, fui coordinador del instituto Santo Tomas de Aquino de Rosario. Trabajé en la universidad acompañando a las periferias desde el compromiso social de los jóvenes. En esa preocupación parece que el Señor me tenía preparado este destino en esta periferia de la Nación, no solo en los márgenes de la patria.

¿A días de su asunción cuáles son los interrogantes que tiene?

En esta previa se me vienen a la mente muchas preguntas y recordé que el papa Francisco nos invita a cuidar a la gente y la fragilidad de la gente, creo que hoy ser pastor no es el que manda sino el que cuida, sobre todo donde hay muchas heridas, ese es mi espíritu espero ser fiel a esto que es obra del espíritu.

¿Cuando asumirá como flamante Obispo de la diócesis?

El 18 de mayo asumiré como obispo, a horas 20 será la consagración episcopal y toma de posesión; Andrés Stanovnik, el administrador apostólico de Orán, me va a consagrar. Fuimos compañeros de formación, tenemos una historia de camino juntos, así que estoy muy contento por eso.

Elegí la fecha lo más próxima a Pentecostés, porque creo que para la Iglesia de Orán, este nuevo nombramiento significa la presencia del Espíritu Santo en la comunidad.

¿Quisiera dar un mensaje a la comunidad de la Diócesis de Orán?

Les pido que recen para que el Espíritu nos ayude, nos acompañe, nos anime a recomenzar una nueva etapa de la vida de la diócesis, un nuevo camino, convencido de un principio franciscano que lo seguiré llevando y es que “el ministro general de los hermanos menores franciscanos es el Espíritu Santo”. Eso es sagrado.

Recen para que se manifieste la voluntad de Dios. Tenemos que conversar y discernir, acompañar, sanar heridas del camino, sobre todo animarnos en la esperanza de que el Señor no nos abandona; siempre nos está mirando; solo hay que descubrir sus signos, y aceptar lo que toca vivir con la fuerza inquebrantable de la fe y la esperanza.

Creo que juntos podemos remontar las vicisitudes de la vida, ser más solidarios y fraternos.