San Antonio y su historia “final”

Ya es hora. El momento más esperado por Villa San Antonio finalmente llegó. Los dirigidos por Martín Martos comenzarán a tratar de cumplir el sueño que persiguen desde enero. Esta tarde enfrentará a Deportivo Marapa de Tucumán, desde las 16, en la localidad de Juan Bautista Alberdi, en la primera final del Federal C.

La villa está donde quería. Se armó y luchó a lo largo del torneo para hacer realidad su deseo más preciado; lograr el ascenso al Federal B.

San Antonio jugará uno de los partidos más complejos, no solo porque chocará con un rival con experiencia, también por todo lo que estará en juego en estos primeros 90 minutos.

El equipo que dirige Martos atraviesa un buen momento, sorteó las llaves previas de cuartos de final y semifinales sin problemas, con el plus de mantenerse invictos.

En la fase anterior dejó en el camino a Villa Primavera. Con autoridad definió la serie que terminó con el resultado global por 7 a 3.

El técnico del equipo azulgrana tiene pensado realizar una variante táctica para enfrenar al “león” de Alberdi.

En defensa, Luis Velázquez, recuperado de su lesión (desgarro) volverá a la titularidad, tras perderse la semifinal.

El regreso de Chicha Velázquez, un jugador con experiencia que fue fundamental en la última línea, dejará fuera a Patricio Luna. Con esta variante, Ezequiel Carate ocupará el sector derecho defensivo, Velázquez y Girón serán los marcadores centrales, mientras que Rubén Villarreal continuará por izquierda.

Los buenos frutos que dio el equipo el fin de semana pasado, llevó a que Martos se inclinará por los mismo nombres que lograron el pase a la final, como así también mantendrá el sistema táctico que implementó frente a el gallito.

El conductor de la villa jugará con un solo delantero neto (De Pauli), acompañado por Marcos Navarro, un volante con vocación ofensiva.

Así, San Antonio comenzará a escribir el primer capítulo de su historia “final”.



Los equipos:

MARAPA SAN ANTONIO

G. Aún M. Pegini

D. Díaz E. Carate

C. Correa F. Girón

Orellana L. Velázquez

M. Carabajal R. Villarreal

N. Villagra L. Silveira

E. Mercado M. Chiaraviglio

C. Juárez F. Aguierre

O. Rodríguez E. Cáceres

S. Dip M. Navarro

D. Velázquez P. De Pauli

DT: W. Villafañe DT: M. Martos

Estadio: Dep. Marapa

Árbitro: Williams Abdala

Hora de inicio: 16