Navarro: “Lo importante es que el equipo gane”

El partido de ida por la final de uno los ascensos del Federal C, marca como exclusividad la presentación de Villa San Antonio frente a Marapa en Alberdi, en el sur tucumano. En filas del equipo salteño aparece Marcos Navarro, aquel jugador que nació en Cachorros y luego pasó por Juventud, entre otros clubes.

Para el Canario tiene un significado especial el presente que vive en San Antonio. “Sí, la verdad estoy contento. Estamos haciendo las cosas muy bien y ojalá que terminemos felices con el ascenso de local”, dijo el hábil volante.

La Joya como el ambiente salteño lo conoce, además reconoció: “La verdad que uno está bien. Feliz con lo que estoy viviendo. Muy agradecido con el club porque me abrieron las puertas. Yo trato de dar lo mejor para llevar a este club a otra categoría. Ese es el objetivo y es lo que me propuse cuando llegué. Es una idea que tienen los dirigentes de hace mucho también. El año pasado se les escapó. Estuvieron muy cerca, pero ahora estamos en la final. Así que no podemos dejar pasar esta oportunidad”.

Navarro le dio importancia a la posibilidad de seguir jugando y con un incentivo de haber llegado a una final. “Siempre se trata de mejorar. De aportar lo mejor para el equipo. Me tocó estar en el banco y estar mucho tiempo parado, pero ahora estoy jugando; hay que agarrar continuidad y ojalá que pueda aportar lo mejor para este partido y en la revancha. Acá lo importante es que el equipo gane y dando lo mejor”, destacó el Navarro.

Se le consultó cuánto suma la experiencia para este tipo de partidos y respondió: “Y uno lo vive más tranquilo. Veo por ahí a otros chicos que están más ansiosos. Pero tengo ese cosquilleo en la panza. Todo lo que pasé en el fútbol lo tengo que demostrar ahora”.

También habló cómo se juegan estas finales: “Concentrados, no debemos desaprovechar las chances que tengamos. Hay que jugar como se vivió las dos semifinales con Primavera. Aprovechar las oportunidades, hablábamos de esto antes del partido anterior. Tenemos que estar bien parados en el fondo y en la mitad de la cancha. Salir rápido de contra y aprovechar las posibilidades de gol y herir al rival”, manifestó la Joya.

Por último, Navarro, expresó: “Esperamos que salga lo mejor, lo bueno es que lo definimos en Salta y va ser un lindo marco de gente; por eso queremos traer un buen resultado para liquidarlo cuando juguemos de local”, concluyó con respecto a que no habrá hinchada visitantes.