Para Manu Ginóbili podría ser el último juego 

Tras 16 temporadas en la NBA, Emanuel Ginóbili podría hoy disputar su último partido. Es que San Antonio Spurs no puede contra Golden State Warriors, el actual campeón que vence en la serie de playoffs por 3-0. Si el equipo que tiene a Stephen Curry y Kevin Durant como figuar vence esta tarde se habrá acabado la temporada de los Spurs y de Ginóbili. El encuentro se jugará desde las 16.30 en el AT&T Center de San Antonio y será televisado por ESPN.

Una nueva victoria de los Warriors podría transformarse en el último partido de Manu, el pibe de 40 años al que le piden que estire un año más su carrera.

El argentino aún no decidió que hará una vez que finalice la temporada, pero los hinchas ya empezaron a presionar para que siga hasta 2019. En las cercanías del AT&T Center apareció un cartel gigante con la leyenda “uno más, Manu”, como para empezar a seducirlo.

En la práctica del miércoles, Ginóbili fue consultado por esta situación y tuvo una gran salida. “¿Qué pasa? Yo estaba pensando en firmar un contrato de cinco años, y ahora me están tirando abajo. Muy decepcionante”, bromeó el bahiense.

Luego, se puso serio y explicó: “Como lo hice en las últimas dos o tres temporadas, me sentaré, me relajaré, y después de dos o tres meses veré si me siento retirado o no”.

“No esperen que decida antes de, quizás, julio”, cerró Ginóbili, que para esa fecha estará cumpliendo 41 años. Todas las fichas están puestas a un triunfo esta tarde para estirar la serie.