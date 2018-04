Gimnasia va por un paso más ante Sportivo Belgrano

“Nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad”, expresaba con lucidez el psicólogo y ensayista Carl Jung.

Y cuánta razón tiene. Porque para que un grupo se ilusione con un logro importante es fundamental primero reconocer sus debilidades, sus flaquezas, sus limitaciones, pero también creer en las fortalezas y en lo que el conjunto es capaz de dar, por sus individualidades y por las capacidades colectivas.

Esto es lo que supo lograr este Gimnasia y Tiro, un equipo que no despertaba grandes expectativas a comienzos de temporada, allá por julio de 2017, cuando la dirigencia se la jugó desarmando por completo a un plantel que había peleado hasta el final por un ascenso y que estuvo muy cerca, por un grupo renovado, con futbolistas que generaban recelo y al principio eran muy resistidos, a muchos de los cuales les costó más de la cuenta adaptarse, algunos aquejados por lesiones en cadena que diezmaron sus capacidades.

Al plantel millonario que heredó Víctor Riggio le costó más de la cuenta clasificar a un octogonal junto a los mejores y luego llegar a esta instancia y aún con expectativas de pelear. Le costó ensamblarse como equipo y hallar una identidad de juego. Le costó el cimbronazo de cambiar de técnico en una tercera fecha. Le costó comenzar a congraciar con el público, algo que recién se percibió en las tribunas del Gigante del Norte en el partido de ida con Sportivo Belgrano. Y sobre todo en la primera ronda, le costó lidiar con los contratiempos anatómicos, cuando se cuestionaba por aquel entonces la efectividad del trabajo del PF de Duilio Botella.

Con todos estos antecedentes, más algunas derrotas que parecían desestabilizarlo y luego de una maduración colectiva del equipo que evolucionó de la mano de su técnico, Gimnasia sostiene su ilusión y visitará esta tarde al “verde” de San Francisco, por la revancha de los octavos de final de cara al segundo ascenso, a las 19:15, en el complicado “Oscar C. Boero”, juego que contará con el arbitraje del santafesino Córdoba.

El albo deberá defender, en una cancha difícil, la diferencia obtenida en Salta en los primeros 90 minutos, por lo que un empate en tierras cordobesas depositará a los de la Vicente López en los cuartos de final, en el lote de las ocho voluntades que pelearán por la segunda plaza a la máxima divisional de ascenso.

Pero el cometido no será nada fácil. El Tano se vio obligado a buscar otros intérpretes que puedan ser funcionales al 4-1-4-1 que le viene dando réditos y se inclinó por dos hombres de marca como Raúl Poclaba y Nicolás Issa para relevar al expulsado Jonathan Medina y al lesionado Pablo Agüero.

La idea es que el salteño se asocie a la gestación junto a Pablo Motta y que Fabio Giménez vuelva a su original puesto como lateral por la izquierda.

Gimnasia buscará hoy seguir sustentando su ilusión, consciente de sus limitaciones, pero con plena convicción en su fortaleza para meterse en cuartos.

Sportivo, con dos cambios

Dos variantes tácticas impuso el DT de Sportivo, Ariel Giaccone, para recuperar dinámica y verticalidad en la revancha. Nahuel Rodríguez reemplazará a Martín Zbrun y el goleador Ezequiel Gaviglio será el relevo del volante Marcos Pérez, para jugar con cuatro hombres en función de ataque. El verde no pierde en su estadio desde el 30 de abril de 2017.

las formaciones

SP. BELGRANO GIMNASIA

F. Cosentino M. Leguiza

R. Chaves J. Hereñú

J. FernándezA. Cazula

N. Rodríguez N. Ibarlucea

F. Ponce F. Giménez

J. Mazzola R. Poclaba

Nievas Escobar López Macri

N. Capellino N. Issa

J.P. Francia P. Motta

F. Catube L. Herrera

E. Gaviglio A. Toledo

DT: A. Giaccone DT: V. Riggio

Estadio: “Oscar C. Boero”

Árbitro: Carlos Córdoba

Hora de inicio: 19.15

Por TV

Los otros play offs

Los representativos chaqueños y misioneros, que compartieron zona con Gimnasia y que aún siguen en carrera, también definirán sus suertes en los últimos minutos. Crucero del Norte recibirá al Sarmiento del goleador ex albo Luis Silba con la tranquilidad del 1-0 a favor que consiguió en Resistencia. Y el Chaco For Ever de Diego Magno defenderá en Mar del Plata el 2-1 logrado en el litoral.

8º de final - Revanchas

Hoy, a las 15

Crucero vs. Sarmiento (R)

Árbitro: Carlos Boxler

Ida: 1-0 Crucero del Norte



A las 16

Unión Sunchales vs. Dep. Madryn

Árbitro: Adrián Franklin

Ida: 2-0 Deportivo Madryn

17

Alvarado vs. Chaco For Ever

Árbitro: Esteban Nassier

Ida: 2-1 Chaco For Ever

19:15

Sp. Belgrano vs. Gimnasia

Árbitro: Carlos Córdoba

Ida: 2-1 Gimnasia

* El ganador de cada llave clasificará a los cuartos de final, donde se sumarán los 4 equipos del pentagonal.