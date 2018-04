Buscan testigos por la muerte de un joven en General Güemes

Una consternada madre, Lía Anaquín, se encuentra abocada de lleno en la búsqueda de testigos que puedan aportar datos sobre los momentos previos a la desaparición de su hijo Manuel Medina, para lograr que el caso sea caratulado como homicidio, tal como ella sospecha que fue la causa del fallecimiento del muchacho.

"Nosotros estamos convencidos que a mi hijo lo mataron, yo vi su cuerpito, no lo pude tocar pero lo vi minuciosamente, mi hijo tenía puntazos de cuchillo en sus manos, un golpe en el ojo, varias heridas en la espalda como si se hubiera rameado, tenía hojas y ramas entre sus ropas, no estaba totalmente desnudo, estaba con su pantalón puesto sólo le faltaba la parte superior", explicó Lía en su justificación del porqué busca un responsable de su muerte.

La búsqueda de lleva a cabo tocando las puertas en los domicilios de aquellos jóvenes que participaron de los incidentes, donde dos grupos antagónicos de barrios distintos, pelearon con piedras y armas blancas hasta que la policía los obligó a retirarse.

Varias horas después de esa pelea, en la que participó Manuel, el muchacho apareció colgado sin vida en una zona de monte.

"Unos de los amigos de mi hijo que estuvo en los incidentes, me contó que lo vio corriendo hacia el descampado perseguido por dos o tres personas, es posible que lo hayan alcanzado y llevado hasta el lugar donde lo hallamos ahorcado", estimó la dolida mujer.

"Yo reconocí la remera y su campera que estaban acomodados a un costado del cuerpo, pero la remera verde y negro con que estaba ahorcado no es de él y no sabemos de quién es, además tenía puesta su gorra y bien acomodada, ¿cómo hizo eso después de muerto? Hay muchas cosas por aportar, no quiero que se caratule como suicidio porque dejarán de investigar", suplicó Lía Anaquín.

Suicidio, según la Policía

Desde el ámbito policial dejaron entrever que la principal hipótesis que sostienen es el suicidio del joven.

"Lo que consideramos en base a la experiencia es que se trata de un suicidio, porque no hay rasgos de violencia relacionadas con un ataque, el lugar tampoco muestra signos de acciones de violencia. Esta es una visión personal, la respuesta oficial vendrá desde el CIF, pero desde ese organismo no tenemos novedades", expresó una fuente de la fuerza.