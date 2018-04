Los responsables de esta dependencia llaman a los voluntarios a actualizar los datos de contacto. La gente cambia de teléfono o se muda, y luego cuando surge una emergencia no se los encuentra.

Dos potenciales donantes de médula ósea despertaron un alerta entre la gente del Centro Regional de Hemoterapia de Salta. A la hora de comenzar a comunicarse con los voluntarios no los encontraban y sucedió un problema que estaba en los planos teóricos, pero que en estas semanas se volvió real y preocupante: no actualizan los datos de contacto.

Para ser más claro. En Salta existe un registro de donantes voluntarios de médula ósea, los cuales dejan sus datos de contacto por si aparece alguna persona que necesita las células y así los llaman para donar.

Sucede que las personas cambian los números de sus celulares o se mudan. Y ahí se ve en apuros la gente de Hemoterapia, cuando sale de urgencia a buscar al voluntario.

Para colmo, los tiempos son escasos y valiosos. Las personas que necesitan esas células madre hematopoyéticas son pacientes que padecen leucemia u otras 50 enfermedades vinculadas con el cáncer, por lo que no siempre hay grandes márgenes de tiempo. Hay que correr. Al día de hoy, hay en Salta 7.150 personas registradas. Esta nota es justamente para aquellas personas registradas y que hayan cambiado de domicilio o de número telefónico fijo o móvil.

"Si bien nosotros tenemos que aumentar la cantidad de donantes voluntarios, también tenemos que trabajar para que el registro tenga contactos actualizados y los tengamos disponibles rápidamente cuando salgan compatibilidades potenciales. Hace unas semanas nos dieron los informes de dos potenciales donantes salteños y tuvimos que salir a buscarlos casa por casa porque no había forma de hallarlos", dijo la encargada de promoción, Vanesa Delgado.

Se trataba de Romina y Carmelo, ambos con un alto porcentaje de compatibilidades con pacientes argentinos. Este registro es mundial. Uno de los que esperan es pediátrico, es decir que es un niño que espera una esperanza de vida.

Y los tiempos corren porque los estudios demoran. Cuando hallaron a Romina y Carmelo les volvieron a sacar otro poquito de sangre. Esas muestras fueron enviadas a Buenos Aires para un estudio más preciso y que indique mejor el porcentaje de compatibilidad. Mientras más se acerquen al 100 por ciento mayor será la posibilidad de que el cuerpo del paciente acepte las células madre del donante.

"Les pedimos a las personas que se registraron y que modificaron los contactos que por favor pasen por el Centro Regional de Hemoterapia Salta, Simón Bolívar 687, de 9 a 17, para informar los nuevos datos", pidió Vanesa. También se puede llamar al fijo 0387 421-

5020, en el mismo horario, para mayor información.

Para el resto de los salteños que aún no se registraron hay que estar atentos al camión recolector de sangre, que anda por todos lados buscando voluntarios para donar sangre y médula ósea.

La donación de médula ósea es tan sencilla e indolora como la de sangre. Cuando a uno le extraen sangre puede también anotarse como donante de médula. La médula ósea es un material blando y esponjoso presente en huesos grandes. Produce más de 200 mil millones de células sanguíneas nuevas cada día, incluidos glóbulos rojos, blancos y plaquetas.

Para donar sangre

El Centro Regional de Hemoterapia del Ministerio de Salud Pública atiende de lunes a viernes de 7 a 16 y los sábados de 7 a 12. El aporte de sangre es anónimo y gratuito, y podrán ser donantes todas las personas de entre 18 y 65 años que tengan un peso mínimo de 50 kilos.

Los voluntarios deberán encontrarse en buen estado de salud general, sin antecedentes de enfermedades cardíacas, patologías pulmonares, hepáticas, infecciosas, oncológicas u otras que supongan riesgos para el receptor.

También hay que tener en cuenta no haberse realizado una cirugía, tatuaje o piercing en los últimos 12 meses, y no estar embarazada ni en período de amamantamiento. No es necesario concurrir en ayunas para realizarse la extracción.