Joven va a la Corte Interamericana: "El concepto de DDHH está reducido"

Tiene tan solo 22 años, pero por su trabajo en la Justicia ya abordó neurálgicamente la trata de personas, los delitos de lesa humanidad y el hacinamiento en las cárceles federales. Intervenir en esos complejos casos y su formación le permitieron acceder a una pasantía en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un hecho trascendente para las personas dedicadas a los sistemas judiciales.

Agustín Ulivarri partirá en los próximos días a San José de Costa Rica, donde durante cuatro meses integrará equipos de trabajo abocados a causas de desapariciones forzadas de personas, masacres y graves delitos que ocurrieron en países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El joven se desempeña desde hace dos años como relator en la Secretaría Penal que depende de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta. Es de esas personas que pueden combinar estudio y trabajo, con mucho compromiso. Aún cursa la carrera de Derecho en la Universidad Católica de Salta (Ucasal) y hasta es ayudante de la cátedra de Historia Constitucional Argentina, que se dicta en primer año.

Agustín no solo acreditó antecedentes en temas de derechos humanos, también pasó exámenes para llegar a la Corte Interamericana. En varios tramos de la entrevista con El Tribuno destaca que en su experiencia en la Justicia Federal es el secretario penal Santiago French quien lo guía, y lo define como un tutor con una "dinámica moderna".

Además de las tareas laborales, Agustín tendrá capacitaciones en Costa Rica y relación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Asegura que quiere volver a Salta y poder aplicar todos esos conocimientos y el trabajo con jueces de la región, entre los que estará el argentino Eugenio Zaffaroni.

El joven salteño tiene la capacidad de explicar aspectos técnicos del derecho en un lenguaje claro. Sabe que los temas en los que se vincula calan hondo en la sociedad.

Mirada amplia

"En Argentina el concepto de derechos humanos históricamente está muy reducido", sostiene. Remarca que, en términos políticos, se suele circunscribir a las víctimas de la dictadura militar.

"Pero si uno sale del país, la perspectiva y la visión es más amplia: se habla de medio ambiente, identidad de género, el derecho al proyecto de vida, los derechos laborales y la libertad de expresión", agrega.

Al joven lo moviliza cuando se vulneran cuestiones que hacen a la dignidad de la persona. Dice que ve un "hartazgo del uso político de los derechos humanos" en parte de la sociedad, pero argumenta que siempre deben ser garantizados.

"Si nosotros nos situamos en el Derecho, en los derechos humanos precisamente no hay discusión política. Hay una vara objetiva para determinar si se está afectando o no", acentúa.

Desde su puesto, tuvo que intervenir en caos de lesa humanidad y cuenta: "Cuando uno analiza esas causas está ante pruebas de hace 30 o 40 años, que no es lo común. Es muy difícil porque también a la hora de proyectar una solución hay que tener en cuenta que uno no puede faltar a los principios de todo derecho a la hora de procesar a alguien".

"Las pruebas tienen que estar, pero a veces en el 76 o 78 se ocultaban, entonces las causas llevan más tiempo. En la Justicia se quiere hacer bien las cosas, siendo objetivos y teniendo en cuenta todos los factores", recalcó.

El comienzo

En su adolescencia, Agustín jamás imaginó trabajar en la Corte Interamericana, un lugar al que pocos salteños accedieron en la historia. El joven cursó la secundaria en el colegio Verbum, con orientación en economía.

Cuando le tocó decidir su futuro universitario, optó por abogacía. Su meta era ser político para darle una mano a la gente, pero en Salta no estaba la licenciatura en Ciencias Políticas. Hoy, asegura, encontró otra forma de ayudar: la Justicia.

Para lograr ingresar a la Corte Interamericana, Agustín fue avalado por Omar Carranza, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Ucasal, y por el juez de garantías Ignacio Colombo.

Cómo es el trabajo en la Justicia

No es común encontrar a un joven en lugares clave de la Justicia. Agustín Ulivarri es relator, auxiliar escribiente en el escalafón, y su trabajo consiste en seguir causas que recaen en la Secretaría Penal de la Cámara de Apelaciones.

“Me pongo mal cuando dicen que la Justicia no funciona. Y siempre doy buenos ejemplos de mi ámbito, pero no hay que desconocer que existen operadores jurídicos que pueden entorpecer el sistema”, comentó el salteño, que irá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por cuatro meses.

¿Qué opinás cuando dicen que la juventud está perdida? Ante la pregunta de este medio, respondió: “Es cierto que hay muchos chicos en las drogas y es alta la deserción escolar y universitaria, pero también conozco muchos jóvenes que intervienen en organizaciones no gubernamentales. Veo, en todo caso, que falta ayuda del Estado para seguir fomentando esto”.

Temas sensibles

El narcotráfico, por cierto, penetró en diferentes esferas del poder y hasta de la Justicia. Es todo un desafío enfrentar el crimen organizado, sobre todo para las generaciones futuras.

“Están las herramientas y la intención para combatir esos delitos, pero sucede que estas organizaciones criminales se van confundiendo con agentes aislados del Estado, a través de actos de corrupción. Entonces hay que detectar esos casos”, afirmó.

En tanto, sobre la trata de personas sostuvo que se debe estudiar por donde ingresan o sacan a las víctimas. Consideró vital que el Estado se haga cargo de la asistencia de esas personas, sometidas a todo tipo de esclavitud.