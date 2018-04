Se suspendió una reunión entre productores, Bergman y Urtubey

Los más de 200 millones de dólares en inversiones paralizados desde enero de este año por sendas resoluciones de Nación y la Provincia seguirán en el limbo por un tiempo más luego de que se suspendiera una reunión que estaba prevista para el próximo miércoles 25 de abril.

El encuentro, en el que supuestamente los titulares de los 32 desarrollos productivos paralizados se iban a ver las caras con el gobernador Juan Manuel Urtubey y el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, perseguía el objetivo de buscar una salida al conflicto que se generó a partir de la medida que frenó los trabajos de cambios de uso de suelo que habían sido autorizados por el Gobierno provincial.

Consultado por El Tribuno, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, confirmó que la reunión prevista para el próximo miércoles había sido el viernes reprogramada y se realizará en mayo. El funcionario nacional indicó que el inconveniente para la concreción del encuentro es "de agenda" ya que "el gobernador (Urtubey) estará en Buenos Aires y la idea es que en la reunión participen todas las partes vinculadas y, entre todos, dialogar para acordar una solución".

"La idea es acordar cómo resolver la situación de los 32 lotes y los lineamientos del ordenamiento territorial a fin de cumplir con los presupuestos mínimos de bosques nativos y una actividad productiva sostenible a través de una mesa de trabajo donde todos participemos respetando incumbencia y autonomías", destacó Bergman a este diario.

Según la información a la que accedió El Tribuno, estaba previsto que del encuentro también participen las entidades del agro locales y algunas de las de la Mesa de Enlace a nivel nacional. No obstante, dirigentes de Federsal y Sociedad Rural Salteña aseguraron que no estaban enterados de la reunión hasta que se informó de la suspensión de la misma.

"Jamás fuimos invitados, ni por el Gobierno provincial ni por el nacional a una reunión con Bergman y Urtubey", aseguraron autoridades de la Sociedad Rural Salteña y de Federsal a El Tribuno. "Pero -agregaron- sí nos enteramos el viernes por un dirigente de la Mesa de Enlace a nivel nacional que el encuentro había sido suspendido".

En la misma línea, el secretario de Ambiente de la Provincia, José Cornejo, aseguró a Claves del Campo, que se emite por Radio Salta, que no estaba enterado de que se hubiera fijado ninguna reunión para la semana próxima ni tampoco sobre la suspensión de la misma. "Al menos yo no me enteré", afirmó el funcionario.

Una fuente que pidió reserva de su identidad, indicó a este diario que el ministro Bergman justificó la reprogramación de la reunión en la necesidad de que participe también el gobernador de Salta para dar una respuesta y solución a la situación de los productores de los 32 lotes afectados y a los criterios futuros de ordenamiento.

El ministro aseguró, según la fuente, que urge contar con una mesa de diálogo entre productores, Provincia y Nación con los ministerios respectivos para no generar ámbitos que no sean expeditivos y resolutivos y que la reunión de mayo tendrá avances concretos entre Provincia y Nación para compartir en el taller en Salta.

Carlos Segón, productor y dirigente agropecuario, afirmó que "esto es una nueva frustración, pero no sorprende. Esta semana estuvo el presidente Macri en Tucumán en la reapertura de los envíos de limones a Estados Unidos, donde se reunió con gobernadores y funcionarios del NOA y los únicos que no participaron fueron los de Salta, lo que demuestra cuál es la importancia que el Gobierno provincial le da al sector".

"La decisión de Urtubey es no solucionar el tema", sentenció.

Carlos Segón

Los productores agotan las instancias administrativas

Lo único que por estos días tienen claro los productores afectados por las paralizaciones de los desarrollos productivos en varios puntos de la provincia es que no se quedarán de brazos cruzados.

A la fecha tienen prácticamente agotadas las instancias ante el Ministerio de Producción de la Provincia y, en un par de semanas, darían curso a una medida dirigida al gobernador tras la cual, de no contar con respuestas vencidos los plazos, quedarán habilitados para llevar sus reclamos ante la Justicia.

Los productores consultados coincidieron en que continuarán con todas las instancias necesarias y, si tienen que hacerlo, resolverán la cuestión en la Justicia, confiados en el respaldo de los procesos que cumplieron para obtener los permisos bajo la normativa de la Provincia, que estaba en plena vigencia al momento de realizar sus trámites.

Los inversores consideran que hay un serio incumplimiento en la medida del Gobierno provincial que detuvo los trabajos en sus campos que viola normas básicas del derecho administrativo y que, incluso, desnuda una grave inseguridad jurídica no solo para los afectados en esta situación en particular, sino para todos los que puedan estar interesados en desarrollar algún tipo de proyecto en Salta.

Uno de los productores con acciones administrativas en sede del Ministerio de Producción, indicó a El Tribuno que “estamos esperando que se cumplan los plazos de los pasos administrativos”.

Los productores estiman que hacia el mes de julio se habrán agotado las instancias administrativas y darán curso a las judiciales, en cuyo caso “serán dirigidas a los funcionarios, por incumplimiento de deberes”.