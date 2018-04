Murió Verne Troyer, el pequeño malvado de “Mini me”

Un comunicado publicado en las cuentas de Instagram y Facebook del actor confirma su deceso “con gran tristeza y pesar”.

Troyer, que medía apenas 81 centímetros y era uno de los hombres más bajos del mundo, saltó a la fama como el clon del supervillano “Dr Evil” en la película de 1999 “Austin Powers: The Spy Who Shagged Me” y su secuela de 2002, “Austin Powers in Goldmember”, protagonizadas por Mike Myers.

También tuvo otros pequeños papeles en decenas de series de TV y películas, como The Love Guru (2008) y Fear and Loathing in Las Vegas (1998).

“A pesar de que su estatura era pequeña, abrió más puertas para él y otros de lo que cualquiera pudiera haber imaginado”, señaló su familia.

En un comunicado publicado el 3 de abril en su cuenta de Instagram, su familia contó que estaba recibiendo tratamiento médico. El día anterior había sido ingresado en el hospital por una intoxicación etílica. Troyer había reconocido en el pasado tener problemas con el alcohol.

En el comunicado de hoy se lee: “Luchó y ganó, luchó y batalló algo más, pero lamentablemente esta vez fue demasiado”. La familia añadió que “la depresión y el suicidio son temas muy serios”, pero no especificó la causa de la muerte del actor.

Su condición física, resultado de una acondroplasia, y su carisma le permitieron interpretar decenas de roles secundarios en el cine y la televisión.

“Era muy cariñoso. Quería que todo el mundo sonriera, fuera feliz y se riera. Ayudaba en la medida de lo posible a cualquiera que lo necesitara”, agrega el comunicado de su familia.

El problema de Troyer con la bebida venía de lejos. En 2002, en pleno apogeo de su fama, fue internado por otra intoxicación etílica y hace un año entró voluntariamente en un centro de desintoxicación. El tratamiento, sin embargo, no surtió efecto y a principios de este mes recayó. Un amigo del actor llamó a los servicios de emergencia en torno a las siete y media de la tarde del 2 de abril para alertar que el intérprete se encontraba “trastornado, borracho y con pensamientos suicidas”. Una vez en el centro sanitario, el periodo de observación de 72 horas se alargó. El portal TMZ informó de que el intérprete estaba conectado a algún tipo de soporte vital.

El actor nació en 1969 en la ciudad de Sturgis, en Dakota del Sur (Estados Unidos), en el seno de una familia amish que se desengañó de ese estilo de vida cuando Troyer era niño. En el comunicado publicado en Facebook se explica que, durante este último tiempo de adversidad, el actor fue bautizado mientras estaba rodeado de su familia.

Los primeros pasos de Troyer en el cine habían sido como doble de acción. Comenzó su carrera en el cine en 1994 como doble del niño que protagonizó el filme ¡Cuidado: bebé suelto! y luego tuvo pequeños papeles en Men in Black y Pánico y locura en Las Vegas.

Pero rápidamente se hizo un lugar en Hollywood gracias a la fama que le dio la saga Austin Powers. El actor también participó en Sabrina la bruja adolescente, y en Harry Potter y la piedra filosofal (2001), donde encarnó al duende Griphook, para el que prestó su cuerpo pero no su voz.

También pasó por el Gran Hermano británico, por el concurso Celebrity Juice y por Celebrity Swap Wife, un espacio en el que famosos de segunda línea, como las hijas de Sarah Palin, intercambiaban sus cónyuges durante unos días.