El libro en papel y para chicos, una magia que sigue atrapando lectores

Hoy, se celebra el Día Internacional del Libro, por el fallecimiento, el mismo día, de Miguel Cervantes, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega en 1616.

Hace algunos años, debido al avance de la tecnología, muchos dudaban de la perdurabilidad del libro y algunos hasta auguraron su total desaparición. Sin embargo, los libros en papel siguen ganándoles la batalla a los electrónicos y tirando por tierra cualquier especulación sobre la primacía del universo digital. Sin ir más lejos, el año pasado 8 de cada 10 nuevas publicaciones se editaron en papel, según revela el último informe de la Cámara Argentina del Libro (CAL)

Las publicaciones del Sector Editorial Comercial alcanzaron los 9.841 títulos, de los cuales 8.045 fueron en libros en papel. Otro dato a tener en cuenta es que se publicaron 19,1 millones en 2017 contra 20,9 millones de nuevos libros en 2016, es decir que el año pasado se imprimieron 1,8 millón de libros menos.

No obstante, dentro de este panorama emerge la literatura infantil y juvenil como un faro, ya que es uno de los géneros que más se expandieron en la industria editorial del país. Según la CAL, ocupa el tercer lugar en el mercado del libro, con el 14% de producciones, después de las ciencias sociales (16%) y la literatura para adultos (26%). Además, en los últimos años se incorporaron nuevos sellos y grandes editoriales lanzaron su línea para chicos.

En Salta

En nuestra ciudad, la literatura infantil y juvenil también fue ganando adeptos, de la mano de la variada oferta editorial, de la apertura de nuevos espacios de promoción lectora y también de escritores locales que apostaron a los lectores más pequeños.

Uno de ellos es Fabio Pérez Paz, autor de “Duende amigo”, la colección de 5 libros que recopilan coloridas leyendas regionales, intercaladas con textos históricos.

También se destaca Mariana Elisa Raposo, autora de “Teté, la Yaguareté”, que se presentó esta semana, “Nina, la flamenco andina” y “Amir, el tapir”. Estas obras integran la colección “Amar lo nuestro- serie fauna nativa”, que aúna historias, ilustraciones e información científica de estas especies autóctonas con un lenguaje adaptado para los chicos.

A su vez, Magdalena Colombo es la autora de “De raíces gigantes, vegetales parlantes y caballos soñantes”, “Simples alegrías” y “Palabras aladas: las extrañas aventuras de un viajero estelar”, en un trabajo integrado junto a sus hermanos. Se trata de obras acompañas de un CD que incluyen canciones y narraciones.

Las leyendas, un éxito

El ejemplo local más claro del auge de la literatura infantil y juvenil es el libro “Duende amigo”, de Fabio Pérez Paz. Los primeros cinco libros llevan miles de ejemplares vendidos en toda la provincia, en tanto que la 6ª entrega se presentará en mayo próximo, en el Espacio Incaa de Salta. “El libro está más vivo que nunca. Muchos pensaron que se perdería ante la tecnología, pero ocurrió lo contrario. Cuando presenté el proyecto de ‘Duende amigo’ en 2013 no tenía fondos para desarrollarlo y la respuesta que recibía era que el proyecto no era viable, que los chicos ya no leían y que sería un fracaso. Publiqué cuando pude autofinanciarme y fue toda una sorpresa lo que pasó luego”, contó a El Tribuno Fabio Pérez Paz.

“El éxito de Duende Amigo demuestra que los chicos son verdaderos lectores y se llevan una porción cada vez más grande del mercado. Es en el adulto donde se nota menos interés por la lectura. Hoy los chicos se están enamorando del libro y van a llevar ese apego siempre. El libro en papel tiene una magia única y los chicos deben navegar dentro de las páginas, leer en voz alta, entonando las palabras y vivenciando cada letra”, afirmó.

Escribir libros para chicos en Salta

La escritora Magdalena Colombo detalla la importancia de nuevos canales de ventas. Desde hace unos años la escritora Magdalena Colombo comenzó a desandar a nivel local el fascinante mundo de la literatura infantil y juvenil. “En este universo hay un doble destinatario: los chicos y sus padres. Me gusta mucho escribir, aunque la escritura no es algo simple, hay que sentarse y trabajar mucho, ya que cada palabra y cada imagen cuentan. Por otro lado, también soy editora y el proceso de crear un libro es fascinante”.

Con respecto a las nuevas tecnologías, Colombo destacó: “Las TIC y los múltiples lenguajes y pantallas llaman la atención, pero igual el libro impreso sigue generando fascinación en los chicos: el tenerlo en las manos es algo mágico e irremplazable. Hoy se están editando y vendiendo muchísimos libros. Creo que el libro impreso no va a desaparecer. Por otro lado, las nuevas tecnologías no deben quedar afuera. La lectura digital nos propone sumergirnos en la hipertextualidad e hipermedialidad y eso está muy bueno. Además, en un pequeño dispositivo podés tener un montón de libros. Son nuevas opciones de lectura que no van a suplantar el libro en papel”.

Colombo también contó que el punto fuerte de ventas se produce en cada presentación y en talleres en escuelas y bibliotecas. “En las librerías, la venta de ejemplares es más difícil porque hay una competencia muchísimo mayor. Por otro lado, la Secretaría de Cultura y la Biblioteca Provincial abren interesantes canales de ventas en exposiciones, kermeses literarias y en la Feria Internacional del libro de Buenos Aires. Todos los escritores salteños podemos mandar nuestros libros para vender allá”.

Ferias y encuentros

La relevancia que adquirió la literatura para niños y adolescentes en los últimos años puede evidenciarse en el movimiento literario a nivel nacional e internacional. En nuestro país se celebra desde 1981 la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, en la ciudad de Buenos Aires. El éxito de estos encuentros entre escritores, lectores y editoriales es rotundo: en la edición del año pasado hubo 481.000 asistentes, 1.068 sellos editoriales presentes, 145 expositores y 51.381 títulos expuestos. Las cifras son contundentes y hablan por sí solas. Este año, la feria se realizará del 9 al 29 de julio en el CCK de Buenos Aires.

Luego sobresale, sin duda alguna, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que este año se extenderá del 26 de abril al 14 de mayo y que cuenta con espacios para los más chicos.

Por su parte, la Feria Internacional del Libro de Bolonia está considerada como el encuentro internacional de mayor relevancia en el mundo literario infantil y juvenil. Se reúnen editores, autores, ilustradores, agentes literarios, productores de cine y televisión, distribuidores, impresores y libreros.