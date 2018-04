“El formato digital no jugó en contra del libro en papel”

El apellido Benedetti es sinónimo de libros. No solo alude al fantástico escritor uruguayo Mario Benedetti, sino que también hace referencia a una de las trayectorias libreras más importantes del medio local: la de los hermanos Mario y Eduardo, que llevaron adelante la mítica librería salteña Rayuela. Con 40 años en el rubro editorial, Eduardo conoce de cerca el movimiento local y no duda en señalar que los más chicos tienen un mayor acercamiento al libro que años atrás.

“La literatura infantil tiene un espacio ganado en cada librería. En los últimos años hubo un gran aumento en las ventas de libros para chicos. También abrieron varias editoriales dedicadas al rubro infantil y juvenil, como Sin Mar y Catapulta. Incluso las editoriales que se dedicaban a libros para adultos ya tienen sus colecciones para chicos”, afirmó a El Tribuno Eduardo Benedetti, quien abrió Doce Letras, un nuevo espacio de promoción lectora en Caseros 876.

“La gente está optando nuevamente por el libro para los chicos, se están haciendo ediciones muy lindas y trabajadas que al chico le atraen y los padres están tomando conciencia de que sus hijos pasan mucho tiempo con la PC o el celular. Muchos dicen que prefieren que los chicos tengan un libro en sus manos a que jueguen con el celular”, afirmó.

Eduardo destaca que esta tendencia de considerar a los más chicos como potenciales lectores comenzó hace 10 años aproximadamente. “Fue como una especie de reacción de las editoriales ante el avance de la web y de las nuevas tecnologías. Antes solo se pensaba en los chicos para publicar manuales de estudio y nada más. Hoy hay fechas donde se registra un pico de ventas, como el Día del Niño y en las fiestas de Fin de Año”.

Acerca de los gustos de los más chicos, Benedetti resaltó el constante y creciente interés de niños y preadolescentes por los libros en papel. “Los chicos son el futuro del libro. Entran permanentemente, van y vienen y tienen mucho interés. Se quedan mirando o leyendo. Ellos son el futuro, tomarán el hábito de la lectura y cuando sean grandes van a seguir leyendo”, resaltó.

¿Papel vs. digital?

Tanto Favio Pérez Paz como Eduardo Benedetti coinciden en que las nuevas tecnologías y el formato digital no eliminarán al papel, sino que ambos soportes se apoyarán y complementarán. “La web y los soportes digitales le hicieron bien al libro, si no hubiera sido así ya se hubieran cerrado las librerías y ocurre lo contrario, se están abriendo más. La web promocionó al libro y creó curiosidad, las nuevas tecnologías y el universo digital no jugaron en contra del papel, como se pensaba. Ambas pueden coexistir sin problemas. Hasta ahora el libro electrónico e internet no reemplazaron al papel. El lector ama el papel, es un sentimiento, una especie de magia. No sé qué pasará con las próximas generaciones, pero avisoro igual un buen futuro”, sentenció Eduardo Benedetti.

“Libro y tecnología se complementan. A los chicos los atrapa el libro y se fascinan cuando ven que también tiene su lado tecnológico, con videos y dibujos animados. Lo digital es un agregado que rodea al libro, no para pelearse, sino para compartir un espacio”, destacó en tanto Pérez Paz.