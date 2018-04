En vivo desde Córdoba: Gimnasia y Tiro empata ante Sportivo Belgrano

El albo deberá defender, en una cancha difícil, la diferencia obtenida en Salta en los primeros 90 minutos, por lo que un empate en tierras cordobesas depositará a los de la Vicente López en los cuartos de final, en el lote de las ocho voluntades que pelearán por la segunda plaza a la máxima divisional de ascenso.



Sportivo, con dos cambios

Dos variantes tácticas impuso el DT de Sportivo, Ariel Giaccone, para recuperar dinámica y verticalidad en la revancha. Nahuel Rodríguez reemplazará a Martín Zbrun y el goleador Ezequiel Gaviglio será el relevo del volante Marcos Pérez, para jugar con cuatro hombres en función de ataque. El verde no pierde en su estadio desde el 30 de abril de 2017.

las formaciones

SP. BELGRANO GIMNASIA

F. Cosentino M. Leguiza

R. Chaves J. Hereñú

J. FernándezA. Cazula

N. Rodríguez N. Ibarlucea

F. Ponce F. Giménez

J. Mazzola R. Poclaba

Nievas Escobar López Macri

N. Capellino N. Issa

J.P. Francia P. Motta

F. Catube L. Herrera

E. Gaviglio A. Toledo

DT: A. Giaccone DT: V. Riggio

Estadio: “Oscar C. Boero”

Árbitro: Carlos Córdoba

Hora de inicio: 19.15

Por TV

Los otros play offs

Los representativos chaqueños y misioneros, que compartieron zona con Gimnasia y que aún siguen en carrera, también definirán sus suertes en los últimos minutos. Crucero del Norte recibirá al Sarmiento del goleador ex albo Luis Silba con la tranquilidad del 1-0 a favor que consiguió en Resistencia. Y el Chaco For Ever de Diego Magno defenderá en Mar del Plata el 2-1 logrado en el litoral.

8º de final - Revanchas

Hoy, a las 15

Crucero vs. Sarmiento (R)

Árbitro: Carlos Boxler

Ida: 1-0 Crucero del Norte



A las 16

Unión Sunchales vs. Dep. Madryn

Árbitro: Adrián Franklin

Ida: 2-0 Deportivo Madryn

17

Alvarado vs. Chaco For Ever

Árbitro: Esteban Nassier

Ida: 2-1 Chaco For Ever

19:15

Sp. Belgrano vs. Gimnasia

Árbitro: Carlos Córdoba

Ida: 2-1 Gimnasia

* El ganador de cada llave clasificará a los cuartos de final, donde se sumarán los 4 equipos del pentagonal.