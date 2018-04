La magia intacta: Otra vez Ginóbili deslumbra y deja con vida a los Spurs

Pocos daban algo por San Antonio, pero el equipo texano apareció justo a tiempo para evitar la eliminación en los playoffs de la NBA. Con una gran actuación de Emanuel Ginóbili, que consiguió 16 puntos, los Spurs se impusieron 103-90 a Golden State. Y aunque ahora pierden la serie por 3-1, lograron mantenerse con vida al menos hasta el martes, cuando se jugará el quinto partido en Oakland.

‘No quería que esto terminara‘, dijo Manu tras el juego. Quedó claro que hizo todo para cumplir su deseo. Y cuando la periodista del campo de juego le hizo notar que se había cargado el equipo al hombro en la parte final, Ginóbili aclaró: ‘Este equipo no necesita alguien que lo cargue. Tenemos que ayudarnos entre todos. Y hoy la defensa fue agresiva‘.



Y hubo dedicatoria final para el entrenador Gregg Popovich, quien volvió a ausentarse debido a la reciente muerte de su esposa. ‘Jugamos como si estuviera al lado nuestro y sentimos su fuerza desde donde esté‘, comentó el bahiense.

Ya lo había avisado Ettore Messina en la previa. Había que lograr sacar la pelota ante un equipo que, con lógica, buscaría anular al hombre-gol de San Antonio: LaMarcus Aldridge. Encontrar triples abiertos y tener un buen porcentaje sería clave para vencer al equipo que más puntos mete en la liga. Y los Spurs, pese a que tuvieron algunas complicaciones al inicio, empezaron a encontrar el aceite del ataque, al menos para poner a sus hombres en buena posición de tiro.

