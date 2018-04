A San Antonio se lo comió el león en la primera final

Se perdió una batalla no la guerra. San Antonio se quedó con las manos vacías en la cuidad de Alberdi (Tucumán), cayó en la primera batalla ante Deportivo Marapa por 1 a 0, en la final de ida del Federal C.

La villa no tuvo una buena tarde, la experiencia de algunos jugadores no apareció y tuvo que asimilar una dura derrota, pero también demostró que no está vencido, tiene lo que se requiere para dar vuela una final, más aún después de conocer que el equipo tucumano no es ningún cuco. Eso sí, tampoco será fácil.

Lo dirigidos por Martín Martos arrancaron bien, mantuvieron un orden e intentaron aprovechar la corta conexión que hubo entre Rubén Villarreal y Emmanuel Cáceres por izquierda. Se intentó jugar pero faltó gravitar de tres cuartos hacia adelante; Leo Silveira, uno de los jugadores más desequilibrantes en San Antonio, no tuvo incidencia. Intentó pero no estuvo certero, le costó mucho generar juego, eso sumado a la intermitencia de Marcos Navarro, otro exponente que también tiene cualidades para abastecer a los delanteros, pero pudo exponer su experiencia.

El canario generó la primera opción de peligro, apenas arrancó el partido le pegó desde afuera, intentado sorprender al arquero local, pero el remate se fue desviado.

Con este panorama fue muy complicado nutrir a Pablo De Pauli, el único delantero nato que estaba en cancha, que fue bien controlado por los defensores de Marapa.

El juego del local creció, José Rodríguez comenzó a complicar a la defensa de la villa, sumando al peso ofensivo que le puso Diego Velárdez.

Mauricio Pegini, capitán de San Antonio, también dijo presente y respondió con seguridad cada vez que su equipo lo necesito. El uno le dio seguridad a su arco, lo mejor que mostró el azulgrana.

En el complemento, el partido no cambió mucho, las acciones eran repartidas y en el mejor momento de San Antonio, puntualmente cuando De Pauli se erró el gol que podría haberlo puesto en ventaja, quedó solo mano a mano con el arquero visitante e intentó definir con un toque sutil, el esférico se metía en la red pero la intervención de Carabajal se lo impidió, le quedó el rebote y en el nuevo intento por convertir remató e hizo temblar el travesaño. Increíble la situación que desaprovechó San Antonio.

Marapa contrarrestó esa acción y con algo de fortuna, Diego Velárdez, tras un centro, la mando a guardar y convirtió el gol de la victoria.

De ahí en más San Antonio buscó, Martos metió mano en el equipo pero los cambios no le resultaron. La serie sigue abierta, la villa sigue de pie.

La síntesis:

MARAPA 1 - S. ANTONIO 0

G. Aun (6) - M. Pegini (6)

D. Díaz (5) - E. Carate (5)

D, Orellana (5) - L. Velázquez (6)

C. Correa (5) - F. Girón (5)

M. Carabajal (6) - R. Villarreal (4)

N. Villagra (5) - L. Silverira (4)

E. Mercado (5) - M. Chiaraviglio (5)

P. Juárez (5) - F. Aguierre (5)

S. Dip (5) - E. Cáceres (5)

J. Rodríguez (5) - M. Navarro (5)

D. Velárdez (6) - P. De Pauli (5)

DT: W. Villafañe - DT: M. Martos

Goles: ST: 14’ Diego Velárdez (M).

Cambios: ST: 18’ F. Rojas por L. Silveira (SA), 24’ M. Vicedo por M. Navarro (SA), 32’ G. Plaza por M. Carabajal (M), 40’ F. Diez por P. Juárez (M) y F. Ferreyra por S. Dip (M).

Jornada: Final de ida

Estadio: Dep. Marapa

Árbitro: William Abdala (5)