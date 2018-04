River de Embarcación goleó en la altura y quedó a un paso del título

El tripero le ganó con autoridad 4 a 0 como visitante a Racing de La Quiaca y está a solo noventa minutos de gritar campeón como local en el Federal C.

Lo jugó como una verdadera final, no se guardó nada, golpeó en los momentos justos y demostró desde el primer minuto que algo se iba a llevar de la vecina provincia de Jujuy.

Así jugó River de Embarcación la primera final de ida, como visitante, en La Quiaca donde sorprendió a Racing de Ojo de Agua al que derrotó sin problemas por 4 a 0.

En la primera mitad, el equipo conducido por René Miranda salió con todo al campo de juego pero el local fue el que tomó el protagonismo. A los 22’ José Cáceres se hizo cargo de un tiro libre, mandó la pelota al área, la pelota dio un pique, dio en el travesaño y apareció Luis Rodríguez para empujarla al fondo de la red para el 1 a 0 de River de Embarcación. Eso le abrió el camino al tripero ya que a los 33’, Brian Erazo se animó por derecha, tiró el centro pero la pelota se le terminó metiendo por el segundo palo al arquero Narváez para el 2 a 0 del tripero. Lejos de conformarse, River de Embarcación siguió al acecho y cuatro minutos después, tras una gran jugada colectiva, Brian Erazo se animó desde afuera del área y cantó el tercero para el cuadro norteño. Una verdadera sorpresa en La Quiaca para un primer tiempo perfecto para los de Embarcación.

En el completo prevaleció la supremacía del tripero ante la desazón del conjunto local que nunca pudo llegar al descuento y para colmo, sobre el final, a los 42’, Leonel Navarrete dejó solo a Pety Cáceres frente al arquero, este no fue egoísta y le cedió la pelota a Luis Guevara quien empujó la pelota a la red decretó el 4 a 0 definitivo para River de Embarcación.

Salvo una catástrofe, el tripero no podrá cantar campeón pero todo hace suponer que el próximo domingo se espera una verdadera fiesta en Embarcación para coronar una temporada perfecta y consiguiendo el título que tantos años se le negó al conjunto norteño. Está a solo noventa minutos de dar la vuelta olímpica.

La síntesis:

RACING (LQ) 0 - RIVER (E) 4

A. Narváez - A. Barroso

A. Sarapura - C. Añez

M. Gil - C. Uro

E. Alejo - W. López

F. Balderrama - C. Uro

J. Toconás - B. Erazo

M. Carles - M. Juárez

D. Maigua - L. Rodríguez

D. Palenque - J. Cáceres

A. Quispe - E. Cantero

J. Ramos - L. Guevara

DT: M. Mamani - DT: R. Miranda

Goles: PT 22’ L. Rodríguez (RE), 33’ y 37’ B. Erazo (RE).ST 40’ L. Guevara (RE).

Cambios: ST: inicio, Cordova por Quispe (RQ), 7’ Coro por Erazo (RE), 18’ Burgos por Sarapura (RQ), 21’ Cardozo por Cantero (RE), 21’ Morales por Rodríguez (RE).



Jornada: Final de Ida

Estadio: Cear (La Quiaca)

Árbitro: Nelson Bejas