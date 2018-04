Un ex presidente de Independiente dijo que Oyarbide le pidió tener acceso al club

Javier Cantero contó que el ex Juez Federal lo citó tres veces a almorzar. "Me dijo que había hecho un curso de oratoria y que podía darle ánimo a los chicos".

El ex presidente de Independiente, Javier Cantero, acusó al ex juez federal Norberto Oyarbide de presionarlo durante su gestión y de utilizar su poder como juez federal (luego se jubiló) para tratar de involucrarse al club. En el marco de las investigaciones por abusos a menores en la pensión del club, Cantero afirmó que el ex juez "me dijo que había hecho un curso de oratoria y que podía darle ánimo a los chicos".

En declaraciones al programa Sobremesa, en FM Milenium, Cantero explicó que "Oyarbide estaba interesado en los equipos de fútbol. A mí me invitó a almorzar y me dijo que podía asesorar al club porque Independiente tenía muchos problemas judiciales". Además, el ex presidente de Independiente describió una situación de abuso de poder por parte del ex juez: "para demostrarme su poder, Oyarbide llamó a Moyano y también a Barrionuevo para que hablen conmigo. Era una manera de decirme 'yo puedo hablar con cualquiera'".

Cantero explicó que si bien mantuvo 3 reuniones con Oyarbide, no accedió al pedido del ex juez federal "hasta que un día me llamó un secretario para decirme que había desperdiciado los almuerzos".

Según el ex presidente, el secretario de Oyarbide le dijo a Cantero que lo iban a citar a declaración indagatoria por un tema de triangulación de jugadores. "Yo lo respondí que no tenía nada que esconder", dijo. Y agregó: "Decile al doctor que me llame a indagatoria. Eso sí, cuando salga de declarar, voy a llamar a conferencia de prensa para contar todo lo que ustedes me hicieron".

Cantero afirmó que Cristina Kirchner estaba a favor de las barra bravas y describió un encuentro que tuvo con la ex presidenta y con Julio Grondona: "a mí me llevaron un día a Casa Rosada y me sentaron al lado de Grondona. Allí, la presidenta se mandó un discurso a favor de la barrabrava y dijo 'esos que están de espaldas y que no miran el partido'. Yo creo que lo hizo por ignorancia".

El ex presidente de Independiente subrayó que "yo siempre estuve contra las barras y sostuve que eran un instrumento. Atrás estaban jueces, políticos y la policía".

Con respecto a su postura ante los violentos, Cantero dijo: "a mí me pusieron ´El Quijote´ porque estaba muy solo en eso de pelear contra los barras y fue así. Lo digo con mucho respeto hacia mis compañeros de Comisión Directiva que me bancaron a muerte, pero estábamos muy solos". También añadió: "siento más el fracaso como presidente de Independiente y no en la lucha contra los barras".