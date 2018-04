Anunciaron una carpa de protesta en el hospital local

Desde el martes empleados del nosocomio cabecera del departamento de Orán realizan asambleas. El viernes se definió comenzar con la carpa desde hoy a primera hora, afuera del hospital. Con la instalación de la Carpa los trabajadores "salen a visibilizar nuevamente una problemática que tiene años. La mejor muestra del abandono de las autoridades al hospital local es lo que les sucede a más de 74 trabajadores que esperan desde diciembre del 2017 novedades sobre su situación laboral".

Los monotributistas no profesionales que ya cumplieron el tiempo estipulado de dos años para ser incorporados a designación son 74 y 5 los profesionales para Orán que están en la lista, pero no cumplen todavía los dos años; igualmente están esperando ser designados

"El 10 de abril venció el contrato, pidieron los papeles para la designación el 6 de enero. Teóricamente era para marzo, luego abril y siguen esperando", remarcó la doctora Julia Pizzola, dirigente de ATE, quien agregó que además "se trabaja con la misma precariedad laboral y en las mismas condiciones de años anteriores y cobrando salarios magros de 9 mil pesos", indicó.

Los monotributistas expresaron que ya no se les dan horas guardia, porque no hay plata. Ahora trabajan 30 horas, se les abonó el sueldo de marzo y ya desde ese mes no realizan guardias por falta de presupuesto del Ministerio.

"Para subsanar y paliar el severo contexto de falencias se volvió a imponer el recibo prestado como práctica irregular", agregó la profesional.

El mejor ejemplo de trabajo precarizado es el ala materno infantil. Allí se insumen 1.500 horas no profesionales, de las cuales solo 300 horas corresponden a personal de planta, Las otras 1.200 horas son de trabajadores precarizados.

Se exige que el Ministerio cumpla con lo estipulado en diciembre del 2017 porque se resignó en la última paritaria un salario a cambio de la estabilidad laboral y el pase a designación de los trabajadores, sumando 1.800 en toda la provincia. "El Gobierno provincial es pionero en la inestabilidad laboral porque hay personal que hace años trabaja en negro o como monotributista en el hospital", subrayó la profesional agremiada a ATE.

"La demanda es excesiva y seguimos igual que en el 2008. Los médicos de guardia trabajan muchísimo, recibimos muchos pacientes críticos y el personal no da abasto", expresaron distintos profesionales. Argumentaron que para optimizar el sistema es necesario aumentar el personal de guardia de 2 a 4 médicos, más enfermeros y administrativos.