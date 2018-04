ETS230418-011N01-En diez años, caducaron 19 partidos políticos en la provincia

Desde el 2007, en Salta caducaron 19 fuerzas partidarias por incumplir requisitos que establece la ley nacional 23.298, orgánica de los partidos políticos, vigente desde 1985.

La caducidad implica cancelar la inscripción del partido y la pérdida de la personería política.

No convocar a internas durante cuatro años para renovar autoridades; no presentarse a dos elecciones nacionales consecutivas o no lograr en dos comicios nacionales sucesivos el 2% de votos del padrón del distrito son causas para que se disponga la caducidad de partidos.

Con la modificación incluida en 2009, a través de la ley 26.571, también es motivo el no mantener en forma permanente el número anual mínimo de afiliados. Los que no cumplen con este requisito pierden la personería jurídico política.

Esta es una de las principales causas por la que caducaron en esta provincia un gran número de agrupaciones en los últimos años.

En el distrito Salta caducaron el histórico Partido Comunista y Acción por la República, que en su momento creó Domingo Cavallo, el exministro de Carlos Menem y Fernando de La Rúa.

También feneció Provincias Unidas, la fuerza que había creada el exgobernador de Neuquén Jorge Sobisch.

Tampoco funciona el ARI Coalición Cívica, que tiene como líder partidaria a Elisa Carrió.

Este año se quedó en el camino el partido Salta Somos Todos, creado por el mediático diputado nacional Alfredo Olmedo.

También se determinó la caducidad del Movimiento Popular Unido (MPU), creado por la exministra de Trabajo Nora Giménez, quien ahora es socia del PV. Cuando este partido era urtubeicista, posibilitó que muchos dirigentes del interior llegaran a intendencias y a bancas legislativas.

También caducó hace poco el Partido del Trabajo y la Equidad, creado por el exministro de Gobierno Oscar Marocco y que tenía como padrino al exjefe de Gabinete kirchnerista Alberto Fernández.

En la Secretaría Electoral del Juzgado Federal además figuran como caducadas las siguientes agrupaciones políticas: Partido Lealtad Ciudadana; Miles-Movimiento Integración Latinoamericana de Expresión Social; Partido del Trabajo y del Pueblo; Movimiento Regional del Pueblo (MRP); Libres del Sur: Partido de Voluntad y Compromiso Salteño; Nueva Generación; Partido Demócrata Cristiano (PDC); Partido Humanista; El Movimiento de las Provincias Unidas (EMPU); Movimiento Futura República; Partido Socialista y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID)

Siguen vigentes

Un total de 45 partidos municipales y vecinales reconocidos están vigentes y reconocidos por el Tribunal Electoral Provincial. Dos agrupaciones del norte salteño son las más antiguas

Una es la Agrupación Federalista Popular Mosconi, del municipio General Mosconi, departamento San Martín. La otra es la Agrupación Federalista Popular Tartagal con ámbito de actuación en el municipio de Tartagal, también de San Martín.

Ambas nacieron en 1991 y ya tienen una permanencia de 27 años consecutivos de protagonismo en la vida política en estas ciudades del norte provincial.