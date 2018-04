Esperan el arreglo de una pérdida de agua hace meses

"Cuando llegaron a romper la vereda les pregunté si iban a arreglar la pérdida de la otra cuadra también, porque si no seguimos en la misma. "No sabemos nada de eso', me contestaron", expresó Ramón, un vecino de La Gaceta y Los Principios, del barrio El Tribuno.

El hombre expresó a este medio que al reclamo por la pérdida la agua potable lo hizo en la primera semana de enero. Uno de los arreglos se concretó recién hace dos semanas. "Primero rompieron frente a mi casa. Como no encontraron nada, excavaron la vereda de mi vecina. Allí tampoco era la pérdida. Después volvieron a cavar la calle, hasta que dieron con el caño roto. Lo arreglaron, taparon apenas y dejaron todo un desastre", expresó el vecino, que ya no puede estacionar su auto a causa de los montículos de tierra y de concreto que quedaron a medio metro del cordón de su casa.

Josefina es una de las residentes de La Gaceta al 2100 que también dialogó con los operarios de Aguas del Norte, preocupada por el estado de su vereda. La mujer también relató que hace dos semanas, cuando llegaron a trabajar sobre la pérdida de agua en La Gaceta y Los Principios, preguntó si iban a arreglar la que está 100 metros antes. "Hay una pérdida de agua en La Gaceta al 2200, que sigue dejando los cordones verdes y no solo eso, también llenos de bichos", expresó.

En ambos casos, los trabajadores caso omiso y hasta el momento no volvieron: ni a tapar los pozos que ya hicieron ni a arreglar la pérdida de agua que recorre dos cuadras y mantiene el cordón y la esquina de Los Principios llenos de hongos.

Además, está el problema que significa esta situación para varios de los vecinos de la cuadra, que ya son adultos mayores y tienen que andar saltando para no resbalarse. También advierten que se pueden ver cientos de larvas de mosquitos y víboras ciegas.

"Salimos a barrer y sacamos la basura como se puede, después se tira lavandina o algún otro producto que desinfecte el lugar pero no dura nada. En cuestión de minutos, el cordón de la vereda está de nuevo lleno de hongos que solo te ayudan a caerte", contó Luisa, una vecina que trata de mantener limpia la vereda a cualquier costo.

José y Valentina tiene una pequeña de dos años. La mujer sale a hacer las compras con su hija en el cochecito, pero al regreso tiene doble tarea. "No podés entrar así con el coche a la casa porque tiene las ruedas llenas de barro. Así que lo tengo que lavar en el jardín. Ni pensar en salir a pasear con la zapatilla con rueditas porque la beba termina en el piso", contó.