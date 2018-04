Urtubey: “Yo soy peronista, nunca me fui del partido ni lo voy a hacer”

El gobernador Juan Manuel Urtubey, puso hoy en duda la posibilidad de una unidad en el peronismo, al señalar que ‘amontonarnos pensando todos distinto no esta bueno‘. En la política siempre se comparten espacios, pero veo difícil compartirlo con Cristina‘ Kirchner, señaló Urtubey, quien explicó: ‘Yo soy peronista, nunca me fui del partido ni lo voy a hacer‘. Sobre la situación actual del PJ a nivel nacional, dijo que no le ‘alarma‘ la situación de ‘un partido que siempre estuvo intervenido‘.

‘Amontonarnos pensando todos distintos no esta bueno‘, consideró además el mandatario al ser consultado sobre posibles acuerdos de cara a las elecciones del año próximo.

Para el gobernador justicialista, el peronismo debe ‘tener la responsabilidad política para ofrecer una alternativa superadora‘.

En forma paralela, consideró ‘totalmente absurdo congelar las tarifas‘ por un año, como habían propuesto desde el kirchnerismo y consideró que se requiere ‘previsibilidad‘.



‘Acá en Salta las tarifas son más caras que en Buenos Aires, además siguen aumentando‘, se quejó de todos modos, al considerar que ‘estos aumentos cada tanto no le sirven a nadie, ni a la gente ni a las empresas‘.

Además, Urtubey evaluó que ‘en Argentina se necesita inversión, de nada sirve aumentar las tarifas sin tener previsibilidad‘.