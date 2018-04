Macri pidió a los gobernadores que eliminen los impuestos sobre los servicios públicos

El presidente Mauricio Macri hizo hoy un fuerte llamado a intendentes y gobernadores para que eliminen los impuestos que cobran sobre los servicios públicos con el fin de "aliviar la carga a consumidores y pymes", al tiempo que pidió a los ciudadanos un "esfuerzo para consumir menos".

"Les quiero pedir a los distritos que eliminen los impuestos que cobran sobre los servicios públicos, así van a aliviar las cargas sobre los comercios, sobre las Pymes y sobre los consumidores", dijo el presidente.

"Para cubrir subsidios nos teníamos que endeudar. El otro camino era hacer un shock de ajuste, pero elegimos el gradualismo, y para eso todos tenemos que hacer un esfuerzo en ese camino que empezamos", agregó Macri en un mensaje grabado desde el yacimiento no convencional de Vaca Muerta, a donde viajó junto al ministro de Energía, Juan José Aranguren.

El presidente dijo que el Gobierno está "haciendo las obras necesarias para tener más energía" y está "acompañando con la tarifa social a 1 de 4 hogares", mientras las empresas concesionarias están "invirtiendo más de 8.000 millones de pesos cada año".

Mensaje a los argentinos



"Que todos los argentinos asumamos el compromiso de consumir menos. Cada luz que apagamos, cada hornalla que cerramos, todo suma. Sin energía no podemos seguir creciendo, con energía no nos pueden parar. Por eso vine acá, a pedir que todos tomemos responsabilidad sobre este desafío porque cuidando el consumo también vamos a cuidar la factura", sostuvo Macri.

Macri sostuvo que la factura es "muy baja en comparación con nuestros vecinos".

"Sé lo que pesa una actualización de tarifas. Entiendo lo que les pasa. Sé que no es fácil. Si hubiera habido otra manera lo hubiera hecho... Le di vueltas y vueltas pero no hay otra forma.

Si hubiera otro camino lo hubiera tomado", completó.

Macri viajó a Neuquén además acompañado por el presidente de YPF, Miguel Gutiérrez, y a su llegada fue recibido por el gobernador Omar Gutiérrez y el intendente Horacio Quiroga, con quienes mantuvo un encuentro de diez minutos en medio de un fuerte operativo de seguridad.

La comitiva llegó a las 11.00 al Aeropuerto neuquino Presidente Perón, desde donde partió a bordo de un helicóptero rumbo a Loma Campana, para recorrer el yacimiento.