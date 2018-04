El tierno piropo de Juan Manuel Urtubey a su mujer Isabel Macedo

"La más linda del mundo mundial y muy pronto, las...", escribió el gobernador Juan Manuel Urtubey sin ningún reparo en piropear a su mujer Isabel Macedo a través de una foto que la actriz publicó en Instagram. Ella no se quedó atrás y le respondió: "@urtubeyjm amor de mi vida entera" .

Claro, en el medio no faltaron los emoticones de amor que hacen referencia al buen momento que vive la pareja que está esperando su primera hija para dentro de un mes, alegría que no pueden dejar de ocultar en las redes sociales. Especialmente es la mujer del Gobernador quien más comparte los momentos previos a la llegada de la bebé cuyo nombre no trascendió aún.

Y no están solos en esa alegría pues con cada foto que comparte Macedo de su embarazo llueven los mensajes de buenos deseos para la nueva familia especialmente de seguidoras de la actriz. "La bebita más esperada!! Me encanta como la nombras, sos tan linda persona, que todo lo feo q te haya pasado, se te va a olvidar cuando la pongan en tu pecho", escribió por ejemplo la usuaria @mcmancini220gmail.co en el posteo que hizo hoy Macedo.

También hay quien comentó que la frase de Urtubey es la misma de una canción de Soy Luna: "Es un fragmento también del tema "mi persona favorita" no se si se llama así la canción pero tiene esa frase", escribió @lorenat.ortin.