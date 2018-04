Manu y los Spurs van por más

Situada a tan solo 10 kilómetros al este de San Francisco, Oakland es la casa de los Golden State Warriors que volverán a recibir esta noche, a las 23.30 de Argentina, a San Antonio Spurs en los play offs de la Conferencia Oeste de la NBA, que el local vence por 3 a 1 y está a solo un partido de avanzar a la siguiente fase.

El domingo, de la mano del eterno vigente Emanuel Ginóbili, los de San Antonio lograron descontar la serie tras un interesante 103 a 90, pese a que en los tres juegos anteriores los Warriors fueron ampliamente superiores (113-92, 116-101 y 110 a 97, este último en la casa de los Spurs).

Es verdad que los actuales campeones fueron los favoritos absolutos de la serie, pero Manu confía en su equipo, pese a que está al borde de la cornisa.

“Fue un partido muy intenso en el que jugamos dejando todo, como cuando uno ya no tiene más nada que perder. Estábamos en un momento de desesperación porque no había mañana y uno deja todo en la cancha. Jugamos con mayor agresividad y entraron más tiros míos, de Kyle (Anderson), de Dejounte (Murray), de LaMarcus (Aldridge). Pese a que por momentos enfrentamos la adversidad porque lo que hizo Durant por momentos fue increíble”.

“Necesitábamos ganar uno y ya lo hicimos. Ahora, ¿por qué no buscar otro?”, cerró el bahiense que hoy podría jugar su último partido tras una carrera llena de éxitos.