River de Embarcación está en la puerta del ascenso

Embarcación se prepara para una gran fiesta. River, el club más popular de la localidad, está a un paso de abrochar el ascenso y proclamarse campeones del Federal C.

La espera parece que finalmente terminó, pasaron muchos años de frustración intentado recuperar la categoría.

“Esto comenzó el 3 de enero, el primer objetivo era clasificar y fuimos de menor a mayor. Estos torneos te dan perdidas y los dirigentes se pusieron a trabajar duro haciendo rifas y bingos para juntar fondos y contratar refuerzos”, recordó orgulloso Jesús Miranda, conciente que está a un paso de hacer historia en el club de sus amores.

Lo que planificó el técnico del tripero para la final de ida salió a la perfección, se ganó con autoridad por 4 a 0. “Trabajamos en la tenencia de pelota, de no salir mucho y esperarlos en tres cuartos. El doctor Valenzuela, que se sumó al grupo de trabajo, nos ayudó mucho y logramos el objetivo en La Quiaca”, distinguió Piturro Mirada.

El técnico de River, que este mes cumplió un año a cargo del plantel tripero, recordó sus inicios en la profesión: “Era el único empleado del club, estaba con las inferiores y aprendí mucho de Horacio Zingariello y Orlando Cardozo, me enseñaron de táctica y como manejar un grupo”.

Miranda está a un paso de lograr algo histórico en Embarcación, donde supo vestir y defender los colores de River y ahora tiene la posibilidad de dar la vuelta olímpica en casa: “Esto es fútbol y una final, nunca subestimamos a un rival ni tampoco lo haremos ahora”, dijo Piturro Miranda con los pies sobre la tierra.