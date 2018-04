Tomás Perotti también tiene su sueño olímpico

El seleccionado juvenil de Seven de Menores de 18 años llevará a cabo una nueva concentración con vistas a su preparación a los Juegos de la Juventud, Buenos Aires 2018. La misma tendrá lugar desde hoy hasta el jueves en las instalaciones del club La Plata Rugby.

Entre los convocados está el juvenil salteño Tomas Perotti del club Gimnasia y Tiro. El jugador es otro de los varios atletas salteños que busca llegar a la cita olímpica que se realizará en octubre.

Para esta ocasión, el entrenador del equipo, Lucas Borges, convocó un total de 22 jugadores.

“El objetivo de la concentración es juntarnos nuevamente y a su vez, en esta ocasión, preparar el equipo para la gira que tendremos por Francia a mediados de mayo. Tenemos que aprovechar para trabajar la parte de seven porque los chicos lo hacen poco con sus clubes, en donde se entrena de 15”, señaló Borges, ex wing de Los Pumas.

Con una gira a Francia en el horizonte, los juveniles tendrán cuatro sesiones de entrenamiento durante su estadía en suelo platense. Al respecto, Borges clarifica en qué etapa se encuentra el equipo con vistas al principal objetivo de la temporada. “Estamos trabajando con un grupo de jugadores hace un tiempo, pero todavía estamos viendo algunos jugadores nuevos. Todavía estamos en una etapa media, antes de definir un plantel más reducido de donde saldrán los 12 que vayan a disputar los JJOO”, concluyó el entrenador.