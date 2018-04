Mascotas sin esterilizar, por falta de insumos

La campaña realizada por veterinarios salteños, en el quirófano móvil de la provincia no tuvo la respuesta ni el impacto esperado.

Las buenas intenciones no alcanzan para controlar la proliferación de mascotas, especialmente de perros en el interior de la provincia. El viernes por la mañana un equipo de veterinarios llevó a cabo una campaña de castración y esterilización de perros en el paraje San Agustín, de La Merced. Las intervenciones se hicieron en el quirófano móvil de la Provincia. Sin embargo, fueron muchas las mascotas que no pudieron ser operadas por falta de anestesia. “Durante la mañana los veterinarios recorrían las farmacias de la localidad en busca de anestesia. Creo que no habían previsto adecuadamente la campaña”, contó un vecino de La Merced.

Un problema

La proliferación de animales sueltos, especialmente de perros, es una problemática profunda en el interior de la provincia y desde la comuna local y otros organismos se hacen múltiples esfuerzos para concientizar a la gente sobre la importancia de la castración y la esterilización. Pero cuando se lleva a cabo una campaña, como en este caso, los insumos resultan insuficientes y el objetivo se disipa.

A quienes quedaron en lista de espera les informaron que en el mejor de los casos podrían retornar las castraciones y esterilizaciones en junio o julio de este año. Desde la Delegación Municipal de San Agustín adelantaron que se prepara una campaña de vacunación antirrábica cuya fecha de inicio de dará a conocer en las próximas semanas.