La princesa Catalina dio a luz a su tercer hijo

La duquesa de Cambridge, esposa del príncipe Guillermo, ha dado a luz a su tercer hijo, un varón, en el hospital St Mary's de Londres, informó el Palacio de Kensington. Tanto el bebé, el tercer hijo de Catalina (Kate Middleton) y el príncipe Guillermo, como su madre se encuentran "bien", adelantó la residencia oficial de la pareja. El niño, quinto en la línea de sucesión al trono británico, pesó 3 kilos y ocho gramos.

La residencia oficial de los duques de Cambridge informó de que Catalina fue en automóvil al hospital desde el palacio de Kensington, acompañada por su marido, para dar a luz a su tercer hijo



El 22 de julio de 2013 la duquesa de Cambridge daba a luz, en ese mismo hospital, ubicado en el barrio londinense de Paddington, a su primogénito, el príncipe Jorge, y el 2 de mayo de 2015 nacía su segundo hijo, la princesa Carlota.

El nuevo bebé ocupa el quinto puesto en la línea de sucesión al trono británico -por detrás de su abuelo, el príncipe Carlos; su padre, el príncipe Guillermo, y sus hermanos, Jorge y Carlota- relegando a su tío el príncipe Enrique al sexto puesto.

La línea de suscesión

El hecho de que la duquesa haya dado a luz a un varón, no hará que este se sitúe por delante de su hermana Carlota en la línea sucesoria al regir una nueva ley que afecta a los bebés reales nacidos después de 2011. Hasta entonces, la línea de sucesión daba prioridad a los varones, pero el ex primer ministro británico David Cameron decidió modificarla tras la boda de los duques en 2011.

El nuevo integrante de la familia real es el sexto bisnieto de Isabel II, ya que, además de los dos del príncipe Guillermo, es bisabuela de los dos hijos de su nieto Peter Philips -Isla y Savannah Phillips- y uno de su nieta Zarah Phillips -Mia Tindall-.

El inminente nacimiento del tercer vástago de la pareja coincide con la noticia de que la hermana de la duquesa de Cambridge, Pippa Middleton, está embarazada de su primer hijo, según publico el diario británico 'The Sun'. Según ese rotativo, Middleton, de 34 años, y su marido, el financiero James Matthews, de 42, que contrajeron matrimonio el pasado mes de mayo, estarían esperando su primer hijo para el mes de octubre.