Vecinos piden por la avenida Santa Cruz

Al día de hoy sigue siendo lo que fue por años: una calle de tierra, intransitable ante la menor lluvia. Lo más lamentable es que como quedó literalmente abandonada por más de 6 meses, los trabajos de compactación que se llegaron a realizar y que costaron alrededor de 1 millón de pesos deberán hacerse de nuevo, afectando un presupuesto que pasados más de 12 meses en que la obra debería estar finalizada, quedó totalmente desfasado. A todo eso se suma el hecho que varios cheques librados a favor de una constructora para el pago de esos trabajos preliminares, están sin fondo, dejando en evidencia el desmanejo que existe respecto de obras que ya debían estar concretadas y que contemplaban presupuestos millonarios.

Pero el desmanejo en obras como la pavimentación de la avenida Mariscal Santa Cruz no solo está dado por la falta de ejecución de las obras y el hecho de tener que volver a invertir en trabajos que ya se habían ejecutado como lo fue la compactación de las 10 cuadras de esa avenida. Estuvo dado también en el hecho de que ese tramo no contaba con obras de cloacas y que para avanzar con la pavimentación Aguas del Norte exigía la ejecución de trabajos de recambio de todo el sistema.

El año pasado antes de las elecciones del mes de octubre comenzaron los entredichos entre funcionarios municipales y legisladores provinciales por la utilización de un anticipo de $3.800.000 que había hecho la provincia. La exdiputada provincial Gabriela Martinich había reclamado airadamente en una sesión de la Cámara Baja por la falta de ejecución de la obra de pavimentación de la avenida Mariscal San Cruz, y quien le respondió con el mismo ímpetu fue el secretario de Gobierno del municipio, Sergio San Millán. "La obra para la pavimentación de la avenida Mariscal Santa Cruz fue adjudicada dentro del Plan del Bicentenario por la suma de 12.737.000 pero ese importe la Provincia jamás lo depositó", había señalado San Millán precisando que lo que la provincia había depositado era "un anticipo de obra, pero cuando hizo el planteamiento de la obra, los técnicos de la provincia no tuvieron en cuenta que hay que hacer obras de redes cloacales y una nueva conexión en redes de agua antes de hacer la colocación de pavimento; es una obviedad que no vamos a pavimentar una avenida para romperla a la semana para poner esos servicios", manifestó en ese momento San Millán.

El funcionario aclaró entonces que "desde el municipio con ese anticipo hemos comprado los caños y todo lo concerniente a la colocación de agua y cloacas; justamente la gente de la empresa Aguas del Norte realizó las inspecciones de esas obras porque es facultad de la prestataria realizar ese tipo de trámites. Una vez que se termine la colocación de agua y cloacas recién se iniciará la pavimentación en sí".

Como San Millán lo manifestó en ese momento lo que siguió fue la compactación del suelo pero todo se detuvo allí. Un funcionario que pidió reserva en su identidad "porque no queremos generar malestar entre la provincia y la intendencia de Salvador Mazza" argumentó, que "lamentablemente el trabajo de compactación fue inútil porque pasado tantos meses de nuevo hay que realizarlo. Pero como la provincia no envía los fondos, dos cheques de la empresa que realizó esa primera etapa fueron rechazados. Ahora estamos renegociando esos pagos y pidiéndole a la provincia que liberen por lo menos los fondos que estaban previstos inicialmente para continuar con la obra. Por lógica que no alcanzará porque en el 2016 cuando se la incluyó dentro del fondo del Bicentenario la obra costaba mucho menos y si se sigue demorando cada día que transcurre será menos lo que se podrá concretar de la pavimentación" manifestó.