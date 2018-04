Actualmente hay 76 chicos alojados Centros de Atención de Jóvenes en Conflicto con la Ley, en un programa y un instituto, pero el número es dinámico, en función de que hay ingresos y egresos constantes.

Se trata de las siguientes instituciones: el Programa de Abordaje Territorial e Inclusión Social Integral que contiene a varones y mujeres, los centros socioeducativos de régimen cerrado de la capital salteña, Orán, Tartagal y Metán que contienen a varones, y el Instituto Nuestra Señora del Tránsito, para mujeres.

La residencia Michel Torino, de régimen socioeducativo y semiabierto, de Cerrillos, es destinada a varones y también estará incluida en los dispositivos destinados a chicos en conflicto con la ley, aunque ahora se están desarrollando obras de refuncionalización y próximamente se reinaugurará el edificio.

La directora general de Justicia Penal Juvenil de la Provincia, María Juncosa, explicó a El Tribuno que las normas vigentes son insuficientes para hacer eficaz la protección de niños en conflicto con la ley.

“Faltaba trabajar en la especificidad de lo que es materia penal juvenil. Este nuevo régimen que se plantea es bueno, una excelente iniciativa de la Corte. Plantean la necesidad de coordinar su régimen procesal penal con la materia penal juvenil, todo ello en sintonía con las normativas provinciales, nacionales y tratados internacionales para la protección de niños y adolescentes. Tenemos una deuda pendiente con los chicos en conflicto con la ley, dado que el régimen que se aplica ahora es antiguo, data del año 1982”.

“En el proyecto se contempla la figura de un examen multidisciplinario, es decir, no estará únicamente basado en lo psicológico y psiquiátrico sino que será integral para determinar grado de maduración, conocimiento y situación de la realidad circundante, como así también un informe ambiental orientativo que describa núcleo familiar, habitacional e influencias externas e internas del medio en el cual se desenvuelve el joven, lo cual me parece muy rico”, sostuvo.

La directora de Justicia Penal Juvenil recalcó: “Estamos avanzando en ofrecer alternativas a la privación de la libertad porque ésta tiene que ser el último recurso para los jóvenes, de carácter excepcional y por delitos muy graves. El gran desafío es poder brindar estas medidas alternativas, que serían los dispositivos de acompañamiento en territorio, en los que se trabaja con la red de familia y comunitaria, en el marco de una medida judicial. Es fundamental promover el desarrollo de los jóvenes”.

Panorama actual de los edificios

Consultada sobre la situación actual de los centros, la directora general de Justicia Penal Juvenil de la Provincia, María Juncosa, aseguró que “en líneas generales están bien. Son lugares con capacidad suficiente. No tenemos superpoblación ni problemas edilicios graves. No dejan de ser edificios donde día a día tenemos que hacer tareas de manutención pero no estamos teniendo conflictos. Permanentemente hacemos trabajos de obras y de mantenimiento”.

La funcionaria dijo que existen suficientes camas y colchones de las instituciones y que se provee comida y, si es necesario, vestimenta a los jóvenes. También se llevan adelante talleres educativos, recreativos, de deporte y cultura.

El 6 de abril el Gobierno de la Provincia anunció que se construirá un pabellón comunitario para jóvenes adultos en el Penal de Villa Las Rosas.

En primera instancia, trascendió que iba a estar destinado a adolescentes de 16 a 18 años, pero Juncosa lo desmintió. “El pabellón que se hará en Villa Las Rosas es para jóvenes adultos mayores de 18 años y estará a cargo de la Subsecretaría de Políticas Penales. Los menores solo están alojados en los dispositivos que están bajo mi cargo”, indicó.