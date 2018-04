La villa aceptó jugar la final con público neutral

San Antonio arrancó la semana con el pulgar abajo para los hinchas tucumanos. En principio la idea de los dirigentes era jugar ante Deportivo Marapa en la revancha por el ascenso al Federal B, solo con público local. Pero con el correr de las horas, la medida tuvo un giro inesperado.

Las autoridades de la villa analizaron la situación y finalmente optaron por recibir simpatizantes rivales pero encajados en la modalidad de “neutrales”, este domingo, en el Martearena, desde las 17.

Recibir público desde el Jardín de la República será positivo para los directivos azulgrana ya que se generará una mejor recaudación.

“La visita será buena para San Antonio, el presidente de Marapa (Jesús Campos) me confirmó que vendrán unas 1.200 personas y le creo porque están muy ilusionados por el resultado a favor que sacaron en el partido de ida”, detalló Gabriel Arias, el presidente de la villa.

El rencor por la prohibición de hinchas visitantes en Tucumán (los de San Antonio no pudieron acompañar al equipo en la localidad de Alberdi) en el el partido final de ida quedó de lado. “El presidente de Marapa dijo que la Policía de Tucumán nos cerró las puertas, nosotros queremos demostrarles que estamos a favor del deporte y no pagarles con la misma moneda”, manifestó Arias sobre lo sucedido. Este era uno de los motivos por el que en un primer momento se decidió no recibir hinchas tucumanos el domingo.

Con respecto a la organización del partido, en cuanto a la seguridad, el dirigente contó: “Conversamos con la Policía y determinaremos que en principio la cantidad de adicionales serían 40, pero mañana (por hoy) me confirmarán”, dijo el presidente de San Antonio. Luego comentó: “sabemos que habrá menos gente que contra Primavera, pero creemos que el hincha salteño hará notar la localía”.

La distribución del estadio también quedó estipulada. “San Antonio ocupará la cabecera sur como lo venía haciendo, y toda la platea. Los visitantes se ubicaran en la preferencial para mayor comodidad”, anticipó Arias.

Los dirigentes de la villa esperan una nutrida concurrencia de público y una buena recaudación, por lo desestimarían la idea de realizar un mínimo incremento en las entradas y la popular se mantendrá en $140.

“Al ser el último partido de la temporada y somos el último equipo capitalino en luchar el ascenso, no tengo dudas de que Salta será San Antonio, todo será azul y rojo”, dijo Arias con total fanatismo, dejando de lado por unos segundos su cargo de presidente.