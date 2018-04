River de Embarcación prepara su fiesta

En River de Embarcación, que está a un paso de lograr el ascenso, comenzaron a trabajar en los preparativos para la final de vuelta frente a Racing de La Quiaca, que se jugará en domingo en el norte, desde las 16.15.

La dirigencia del tripero no quiere dejar ningún detalle librado al azar para que los hinchas puedan disfrutar de una verdadera fiesta, fundamentalmente en paz.

Apenas finalizó el choque de ida en el norte jujeño, donde el tripero se quedó con la victoria por 4 a 0, las autoridades de River empezaron a concientizar a los simpatizantes para no hacer desmanes en caso de consagrarse campeones del Federal C este domingo.

En el estadio tripero se espera gran cantidad de público.

Todavía resta por definir otros aspectos de la organización, como el operativo de seguridad y las reuniones con las fuerzas.

Algo que preocupa a los dirigentes es que el Gobierno no giró aún el dinero del subsidio atrasado y en una instancia de estas es todavía más necesario.

En cuanto a lo futbolístico, el volante Santiago Pereyra cumplió su fecha de sanción y regresaría a la titularidad en remplazo de Emiliano Cantero.