Urtubey y una crítica a Macri: "No sirve aumentar un día y bajar otro; hay que tener previsibilidad"

El presidente Mauricio Macri le pidió a los gobernadores que eliminen impuestos en las facturas de los servicios públicos de luz, gas y agua. Cinco provincias y la Capital Federal se sumaron, pero otras regiones aun no. En Palabra de Leuco, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, señaló que no está de acuerdo con la medida, anunció que van a sostener la tarifa pública desde su administración y criticó el rumbo que tomó el Gobierno en este plano.

"Hay que ayudar al Gobierno a que le vaya bien. Los que me acusan de 'macrista' es la lógica mediocre. No estoy de acuerdo con lo que se hizo. Ahora bien, voy a evitar el problema en mi provincia y vamos a pagar la tarifa social aunque no estemos de acuerdo. Tenemos que ayudar a la gente. No sirve aumentar un día y bajar otro; hay que tener previsibilidad. Pero también hay que plantear cosas superadoras que no tiren leña al fuego", sentenció Urtubey.

Entre los lugares que aceptaron el pedido de Macri están la Capital Federal y las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Jujuy, Misiones, Santa Fe. "Decidimos sumarnos y aceptar el pedido de eliminar impuestos que van al gobierno de la provincia o a los municipios", comentó María Eugenia Vidal, cuando hizo el anuncio.

Urtubey también habló sobre la política interna dentro de su fuerza política. Acerca de la intervención del Partido Justicialista, el mandatario provincial señaló que los peronistas no se "tienen que sorprender" que ocurra eso. "Estuvo más años intervenido, que normalizado. Es una realidad nueva que el interventor sea de alto perfil, como Barrionuevo. Lo importante es que el peronismo albergue la posibilidad de ofrecer la base para un frente amplio que permita a expresar a una fuerza cercan a la gente", comentó.

Luego, fue muy duro contra la expresidenta Cristina Kirchner. Pidió que se la "corra" del eje de la discusión partidaria porque representa "el pasado". "La lucha es dejar atrás esta absurda grieta. Si la propuesta es ponernos en un lugar u otro, estamos perdidos. Hay que ofrecer otra alternativa. Tenemos que discutir es cómo hacer sustentable a la política argentina", agregó