Todo encaminado para que Riggio continúe en Gimnasia

Aunque esto también dependerá del presupuesto que manejará el albo en el próximo torneo y qué plantel podrá armar el Tano. “Esta eliminación nos dolió a todos porque no la merecíamos”, expresó el DT.

Pese a no haber “nacido”, futbolísticamente hablando, en la Vicente López, él, con tres largos ciclos en el lomo como director técnico, es considerado prácticamente un hombre “de la casa” en Gimnasia y Tiro, aquel que, para muchos allegados al Gigante del Norte, y pese a que también tuvo sus errores y responsabilidades tras el último fracaso, fue capaz de sacarle “agua a las piedras” en el último torneo y haberle otorgado una credencial de identidad a un equipo que no la tenía hasta aquella lejana tercera fecha en la que dio el portazo Duilio Botella de la conducción técnica.

El hombre en cuestión es Víctor Riggio, quien tiene ganas de armar un equipo desde cero e ir por una nueva revancha en el fútbol salteño, y que también tiene el aval de una dirigencia que de manera casi unánime le da un voto a su continuidad, tras la dolorosa eliminación del millonario en el Federal A y el fin de su sueño de ascenso, luego de la derrota por penales ante Sportivo Belgrano, en San Francisco, el pasado domingo.

La voluntad para que el Tano siga dirigiendo a Gimnasia en la lejana y plagada de incertidumbres temporada 2018/19 del Federal A (aún no se sabe su fecha de inicio, forma de disputa y si habrá o no reestructuración) es de ambas partes, por lo tanto su continuidad está encaminada. Sin embargo, hay un pequeño gran detalle en el medio: en Gimnasia, el club está por encima del fútbol de acuerdo a la política de la actual conducción, por lo que el proyecto futbolístico que se viene y las aspiraciones que tendrá el albo en el Federal estarán supeditados al presupuesto que decida la comisión directiva. Sus dirigentes no ven con malos ojos cerrarle la persiana a la contratación onerosa de refuerzos foráneos y abrirle las compuertas al semillero, confeccionando un plantel austero que aspire con austeridad a salvar la categoría.

Y en caso de efectivizarse esta idea, habrá que ver si este ítem convence a un Riggio ávido de revancha y de protagonismo. Esto seguramente se sabrá en los próximos días, aunque fuentes cercanas afirman por lo bajo que el Tano seguirá y se le permitiría armar un equipo que pueda dar pelea.

En diálogo con El Tribuno, Riggio prefirió eludir referirse al futuro sin antes rubricar lo que se presume. Pero sí hizo un análisis sincero sobre el desempeño de su Gimnasia en el último torneo y reivindicó a sus jugadores.

“Quedamos afuera en un momento injusto, cuando mejor estábamos, cuando éramos una realidad, cuando habíamos mejorado mucho. Estuvimos a un minuto de lograr la hazaña tras estar muy disminuidos desde lo numérico casi toda una serie. Fuimos un equipo cuando arrancó el octogonal y otro muy superior en el play off. También reivindico que cumplí con mi promesa y hoy Gimnasia tiene dos chicos del club que son una realidad, consolidados en la Primera, como (Álvaro) Cazula y (Luciano) Herrera. Lo de (Nicolás) Issa también fue muy bueno y lo recuperamos. Y otros jugadores que crecieron mucho en la última parte”, enumeró el Tano, dejando entrever que en caso de seguir le seduce nutrirse a futuro de una base del último plantel, para luego ahondar:

“No lo merecíamos y quedar afuera nos dolió a todos: a mí, a los jugadores, a los dirigentes, los hinchas. Demostramos en la llave que sabíamos lo que queríamos. Fue tan duro el golpe que ese gol agónico influyó en los penales y los jugadores sintieron el impacto. En los play offs tuvimos la solidez que no conseguimos en el resto del torneo. Hay equipos que llegan a su pico de rendimiento al comienzo y luego se caen y nosotros aún no habíamos alcanzado el nuestro e íbamos en aumento. No fue una eliminación con atenuantes futbolísticos muy acentuados”, concluyó el DT.



"Hay que hacerse cargo" de las expulsiones

El todavía DT de Gimnasia también se refirió al principal atenuante que sufrió Gimnasia en la serie ante Sportivo Belgrano: las infantiles expulsiones de Jonathan Medina, en el juego de ida, y Pablo Motta y Raúl Poclaba, en la revancha.

“Son cosas determinantes, lógicamente influye ante un rival duro con el que no podemos darnos ese lujo. Sin embargo, la sobrellevamos, la peleamos hasta el final”, ponderó el Tano. “Hablé con ellos. Son cosas que suceden, es un tilde que a veces tienen los jugadores y en ese momento no pueden discernir, y cuando lo hacen, es tarde. Son reacciones que los jugadores tienen que saber manejarlas, hacerse cargo y no volver a cometerlas”, refirió el estratega sobre las reacciones de sus dirigidos.

“Con muchas dificultades, con lesiones en el camino, demostramos solidez, valentía y juego, esta última llave fue lo mejor que hicimos en el torneo. En el octogonal también hubo partidos que merecimos ganar y perdimos por errores y distracciones”, concluyó.