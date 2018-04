VIDEO: Una mujer estalló porque el elenco de Toc Toc apoyó la legalización del aborto

Un gesto en apoyo a la despenalización del aborto derivó en un escándalo en la obra teatral Toc Toc. Al finalizar una de las últimas funciones, el elenco femenino despidió al público utilizando el característico pañuelo verde que se convirtió en símbolo de la lucha a favor del aborto legal, seguro y gratuito. Pero esa decisión tuvo consecuencias.

Todo se desarrollaba con normalidad en la noche del domingo en una de las salas del Multiteatro de calle Corrientes, donde la multipremiada obra lleva a cabo su octava temporada. Hasta que, en el saludo final, las actrices Laura Azcurra, Natacha Córdoba y Gimena Riestra salieron a saludar al público luciendo el pañuelo verde.

La señora que empezó a insultar al final de la obra y no les dejó decir a los actores que “Toc Toc” es la obra más vista de la historia del teatro argentino hizo un escándalo y reclamó el dinero de las entradas. Eso vale su creencia: cuatro entradas. pic.twitter.com/r2zK4S4djl — Nicolás Castrovillari (@ncastrovillari) 23 de abril de 2018

Fue ahí cuando una mujer que se encontraba en el público se indignó y comenzó a los gritos. “¡Los voy a denunciar, están haciendo apología del delito, el aborto está penado por la ley y ustedes no pueden hacer apología del delito!”, vociferaba la mujer según el video que se difundió por las redes sociales. Además, pedía a los gritos la devolución de las cuatro entradas que había adquirido.

“Yo acá no vengo a promocionar un delito. ¿Quién es el encargado? (.) A mí me devuelven ya mismo la plata de las cuatro entradas. Están haciendo apología al delito. El aborto está penado. A mí me devuelven la plata de las cuatro entradas”.

Cabe destacar que ésta fue una reacción aislada y que la gran mayoría del público presente tomó bien la actitud de las actrices, obviamente también apoyadas por los actores de la obra, Mauricio Dayub, Daniel Casablanca y Juan Grandinetti.

Algunos integrantes del elenco, conscientes de la reacción de esa espectadora, dieron su opinión al respecto. Mauricio Dayub en una nota con Intrusos, dijo que los reclamos de la mujer comenzaron adentro de la sala, y que hubo un sector del público que no dudó en salir al cruce: “Cuando vimos que estaba muy complejo, y que muchos espectadores se acercaban a nosotros para felicitarnos, decidimos irnos del escenario para calmar las aguas (.). Salimos a saludar tres veces, en el final ellas salen con el pañuelo, y decidimos hacerlo (.). La señora de anoche creía en una sola verdad, y yo creo que la verdad de cada uno de nosotros, es la verdad de cada uno pero no es la verdad de todos”.