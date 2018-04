Operaron a su bebé del corazón y pide trabajo para quedarse en Salta junto a él

Diego Ramos llegó a Salta hace seis meses desde Orán. Su bebé está muy delicado de salud, y hace unos días fue operado de una afección en el corazón en el Hospital Materno Infantil. Ramos se encuentra en nuestra ciudad junto a su esposa “Por motivo de salud de mi hijo debemos quedarnos a vivir en Salta. Hoy no tenemos dónde vivir, no tenemos nada de nada, tenemos que comenzar de cero”, escribió en una red social para pedir un trabajo.

“Si alguien sabe de un trabajo sería de mucha ayuda. Tengo experiencia de mozo, bachero, paseador de perros, descargador de camiones, cuidado de personas mayores y atención al cliente. Soy una persona responsable, no fumo, no tomo alcohol, no me drogo. No tengo ningún vicio. Soy respetuoso”, así se presenta Diego Ramos a través del escrito que se viralizó rápidamente por las redes sociales. “Si ustedes saben de algo me avisan por favor, dejo mi WhatsApp 3878-365558”, finaliza el mensaje.