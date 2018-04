El tarifazo del agua provocó reacciones de los vecinos

Gran parte de la población de la Ciudad Termal se vio consternada por las subas en las boletas de agua. Con o sin medidor, las cifras son tan elevadas que muchas veces no alcanza para poder abonarlas en tiempo y forma.

El Tribuno estuvo en la oficina de Aguas del Norte, y la explicación de la empresa estuvo centrada en que las subas ya estaban previstas desde hace dos meses atrás, aproximadamente, y autorizadas por el Ente Regulador.

"Casi el doble me llegó de la noche a la mañana. Estoy muy enojada, vivo con mi papá que tiene 95 años, está sordo, mudo. Solo los dos vivimos en casa y tenemos tres bocas de agua, a mi papá lo baño con toallitas higiénicas, ambos somos jubilados y realmente considero que no gastamos el monto que nos llegó en la factura. Lo mismo tuve que pagar, no puedo correr el riesgo de sufrir un corte con alguien tan mayor en mi casa", manifestó Ana Peruggini, jubilada, indignada por la situación que actualmente viven todos los jubilados en nuestro país.

"Con los recortes que le vienen haciendo a las prestaciones del PAMI, a mi papá solo le reconocen los pañales y el Ensure. Y ahora nos llega esto. Es realmente indignante".

Por su parte, María Angélica Arroyo, otra vecina, testimonió lo siguiente, mientras blandía la factura en su mano: "Me llegó 800 pesos la boleta de agua, cuando antes pagaba menos de 400 pesos. Y solo vivimos mi hijita y yo en la casa. Es imposible de explicar".

Otra jubilada, que vive en zona céntrica dijo que el tarifazo se hizo sentir de una manera muy elevada.

Eleonora Toscano, de 87 años, es viuda y dijo: "Casi toda mi jubilación se fue en el pago de la boleta del agua. Vino $4.500 cuando en enero estábamos pagando menos de 800 pesos. Luego vino el doble, después el triple y llegó a 3.000 pesos. Ahora llegó a más de 5.000. Yo cobro la mínima y el 90% de mi jubilación se fue estos últimos meses en los servicios".

"Vivo con mi hija y mis dos nietos. Ella me cuida ya que tiene una enfermedad que le impide trabajar. Y con mi jubilación más la AUH (Asignación Universal por Hijo) que percibe mi hija por sus dos niños, realmente no nos alcanza".

Se factura por metro cúbico

El gerente de Relaciones Institucionales de Aguas del Norte, Germán Albrecht, detalló a El Tribuno que "el consumo se factura por metros cúbicos. El mismo tiene tres valores y de acuerdo a la cantidad de metros cúbicos que el catastro consuma es lo que se factura".

"Si existe alguna pérdida en el domicilio (o local comercial) y ese consumo se eleva, uno puede saber exactamente con los registros históricos del domicilio, cuánto era el promedio que esa persona o ese domicilio o ese local comercial consumía. Entonces se puede refacturar con el promedio que venía consumiendo. Independiente de lo que le haya llegado el monto de la factura se arregla la pérdida y se refactura con el consumo histórico".

El 80% de los domicilios paga cerca de $320

Con respecto a los jubilados que tienen que abonar más del 50 por ciento del total de su jubilación, Albrecht manifestó que “un promedio del 80% de las personas abonan en la provincia de Salta 320 pesos de consumo en una vivienda de cuatro personas. Ese es el promedio que hasta hoy se cobró, con el incremento del 28% que se hizo en marzo e impactó en la factura de abril. Con ese incremento estamos dentro de ese promedio. Si la boleta le llega muy por encima de esto, seguramente tiene una actividad comercial o tiene una pérdida puntual, lo que se tiene que ver en el domicilio para refacturar el consumo”.

Finalmente, el gerente confirmó que “no habrá más incrementos en la factura durante todo en el año. Este último 28% se mantendrá en las próximas facturaciones”.

El Presidente de Aguas del Norte, Lucio Paz Posse, por su parte, expresó a El Tribuno que “Aguas del Norte hace el abastecimiento del agua, y tenemos un sistema donde se establece un valor promedio, pueden haber habido casos excepcionales de caños en los que el agua corre de forma permanente, no hay error administrativo. Se ven puntualmente esos casos y se reparan las pérdidas”.