Golpe al bolsillo: El precio del pan subirá un 10% por segunda vez este año

A partir del lunes 30 de abril, el valor de todos los productos de panadería trepará un 10 por ciento sobre el precio actual. Desde la Cámara de Industriales Panaderos y Afines de la provincia de Salta comunicaron el lunes que el aumento se debe al "incremento desmedido en las tarifas de la luz, el gas y los demás impuestos".

Consideraron que la suba de tarifas impactó en el precio de la harina de trigo, que hace dos semanas costaba un 25% menos y no descartaron que dentro de poco tiempo los panificados vuelvan a aumentar.

Esta es la segunda suba que han tenido este año el pan y las tortillas y la tercera de las facturas y demás especialidades. A mediados de enero hubo un aumento del 10% a los productos dulces y el 1 de marzo subieron un 10% el pan, las tortillas y también las facturas.

La decisión de subir el precio del pan se tomó en una reunión entre los presidentes de centros panaderos del norte argentino. Por eso, el aumento llegará también a Tucumán, Jujuy y Santiago del Estero.

Otra de las causas que esgrimieron para la suba es que hay muchas panificadoras clandestinas, que atentan "contra la industria panadera".

"Debido a la situación crítica que se vive en el país con las tarifas, nos hemos visto en la obligación de subir un porcentaje en el precio del pan porque eso ha traído aparejado aumentos en los insumos, como la harina, que subió en un mes y medio casi un 60%", dijo a El Tribuno Martín Petrocelli, presidente de la Cámara salteña. "Eso nos ha llevado a tener que volver a tocar el precio de pan, aunque no era de nuestro agrado hacerlo", expresó.

Petrocelli evaluó que la suba del 10% no es significativa y que no afectará al consumo. "La gente sigue consumiendo porque, a pesar de todo, es un producto barato. Con cuatro tiras de pan, que salen 40 pesos, una familia de cuatro o cinco personas pasa el día. Si algún día se quieren dar un lujo, compran una tortilla o una factura", comentó.

El referente analizó que es muy probable que dentro de poco tiempo vuelva a subir el precio del pan. "No sabemos si en un muy corto plazo no vamos a tener otro aumento más, con los informes que están llegando, que dicen que la harina subiría 140 pesos más. Es como una bola de nieve que va creciendo y que no sabemos dónde termina", manifestó.

Norberto Cardozo es dueño de una panadería en la zona sur de la ciudad y aseguró a este diario que, además del aumento del gas -del 40%- el precio de la harina trepó muchísimo. "No lo podemos seguir aguantando. Hace diez o quince días la harina costaba entre 380 y 390 pesos (por bolsa de 50 kilos). En una semana se fue a $490", dijo. Cardozo reveló que desde todos los molinos le comunicaron que la bolsa subirá 50 pesos más.

Panificadores ilegales

El panadero lamentó que, además de la presión de los impuestos, deben lidiar con los puestos callejeros que venden tortillas y bollos y con las panificadoras ilegales. "La gente que se pone a vender en la esquina para nosotros es una competencia desleal, aparte de las panaderías clandestinas que trabajan sin pagar ningún tributo y con los empleados en negro", protestó.

Petrocelli analizó que, por cada panadería legal, hay una ilegal. Por eso celebró el acuerdo marco que firmó la Cámara con la Provincia y con la Municipalidad para trabajar contra el comercio ilegal del pan. El referente aseguró que hay varias panaderías identificadas, a las que en principio se las va a intimar. "Se les va a ofrecer que ingresen al sistema legal y que regularicen su situación. Si no lo hacen, habrá alguna sanción. Lo que menos queremos es perjudicar a nadie", dijo.

Desde la Secretaría de Ingresos Públicos de la Provincia, informaron a este medio que están trabajando con las panaderías para cruzar información sobre las que tienen alguna irregularidad. "Sobre la base de ese listado, una especie de censo, que se elaborará en la Capital en principio comenzará un proceso de regularización", contaron. El relevamiento arrancaría la semana próxima.

El subsecretario de Control Comercial del municipio, Nicolás Avellaneda, manifestó a El Tribuno que aún no recibieron el listado de las panaderías asociadas a la Cámara para revisar en qué condiciones están. "Podemos hacer inspecciones de rutina sobre panificadoras que tenemos en el padrón comercial. Las que trabajan de manera clandestina lo hacen a puertas cerradas y detectarlas no es una tarea fácil. Ante lo clandestino, si no tenemos datos o denuncias, es dificilísimo". Avellaneda consideró que se necesita trabajo de inteligencia de la Policía.

Sobre los vendedores en puestos callejeros, dijo que muchos están autorizados a hacerlo. "Mucha gente se acerca a pedir permiso para vender bollos. Es una actividad que no genera inconvenientes. Se presenta en situaciones de crisis", contó.