Padres no enviarán a sus hijos a la escuela por el riesgo eléctrico

La comisión de padres de la escuela Monseñor Roberto Tavella de la ciudad de Gral. Güemes mantuvo hace unas horas una reunión con su directora, la licenciada Griselda Taritolay, con la finalidad de informarle la decisión adoptada como papás de no enviar a sus hijos a clases debido a lo que consideran un alto riesgo por el deterioro de las instalaciones eléctricas en el establecimiento.

El accidente de la semana anterior, cuando un pequeño alumno sufrió una descarga al tocar una pared, infundió una legítima cuota de temor entre los padres.

Además de ello y pese de las evidentes falencias y al accidente que sufrió el alumno, los trabajos de reparación del sistema eléctrico no terminaron aún, tal como se había prometido desde el Ministerio de Educación.

También le solicitaron a la directora el permiso para hablar con el resto de los padres en el horario de ingreso, para informarle sobre esta decisión, invitándolos a adoptar una actitud similar con sus hijos.

Tras el izamiento de la bandera el lunes pasado, la directora les solicitó a los padres la permanencia en el patio de la escuela para hablar sobre el problema planteado. “Debido al temor que tienen algunos papás con respecto a los riesgos que corren sus hijos por las conocidas falencias en los cables de electricidad, la comisión de padres les hace llegar la sugerencia de que los chicos no vengan a la escuela hasta que todo el trabajo de reparación esté terminado. Nosotros como docentes permaneceremos en las aulas garantizando la actividad educativa, pero la decisión de la permanencia de los alumnos dependerá de ustedes”, les informó la directora durante la formación de la mañana.

La repuesta del resto de los padres fue un apoyo absoluto a la moción de suspender las clases hasta que la escuela sea segura.

A media mañana se hizo presente personal profesional dependiente del Ministerio de Educación, con la finalidad de realizar una verificación de la situación del sistema eléctrico y concretar una planificación de los trabajos a realizar. La propuesta fue la de trabajar por sectores, de tal forma que la actividad educativa no se vea entorpecida en toda la escuela. Sin embargo los papás presentes no estuvieron de acuerdo con dejar a sus hijos cuando en la escuela se está trabajando con algo tan peligroso como la electricidad. “Los chicos son muy inquietos, cualquier niño puede pasar de un sector a otro en cuestión de segundos, por mucho que una docente los esté vigilando. Un accidente puede ocurrir en cualquier momento, por esa razón como padres nos mantuvimos firmes en la postura de la suspensión de las clases para todos los niveles hasta que el trabajo este terminado”, declaró Ely Sánchez como presidenta de la Comisión de Padres. En base a la presión ejercida, la supervisora de zona decidió aceptar la propuesta y suspender las clases.



Al menos 20 días

“La arquitecta presente, luego de una evaluación de la situación estructural, estimó que en 20 días podría estar todo terminado, van a trabajar lo más rápido posible para evitar la pérdida de demasiados días de clases. Creemos que fue la mejor decisión para tranquilidad de todos nosotros”.

Esta situación a la que hoy deben hacer frente es producto de muchos años de deterioro de los cables, que cuentan con más de 50 años. No sería la primera vez que un niño es afectado por una descarga eléctrica. Ya hubo otros caso en otras oportunidades pero faltó determinación para exigir las mejoras necesarias, como las que hoy se van a llevar a cabo, pero con consecuencias educativas para el alumnado, que perderá al menos 20 días de clases.

Un informe contundente de los Bomberos Voluntarios

Personal de Bomberos Voluntarios de la ciudad fue invitado para realizar un relevamiento y su correspondiente informe sobre el estado del sistema eléctrico de la escuela. El informe presentado por el comandante Manuel Calú fue contundente: “Se puede observar en la institución una gran cantidad de riesgos y deficiencias en el sistema eléctrico, tales como cables al exterior, uniones de cables con falta de aislante, cajas derivadoras sin sus tapas correspondientes, tableros eléctricos deficientes y cables de alta tensión guiados por los techos sin protección alguna.” Este es parte de un contundente informe que fue tenido en cuenta a la hora de solicitar la suspensión de las clases.

El accidente

El lunes de la semana pasada, durante uno de los recreos escolares, un alumno de segundo grado fue alcanzado por una descarga eléctrica sin consecuencias graves. Personas que se encontraban cerca del niño contaron que se pudo ver como sus cabellos se erizaban y comenzaban a humear como si se estuvieran prendiendo fuego. Rápidamente las docentes que cuidaban del sector se acercaron para asistirlo.

Desde un principio se pensó en la posibilidad de una descarga eléctrica, pero nadie sabía de dónde provenía debido a que el niño no tocó ningún objeto o pared mientras se desplazaba, pero la presencia de una pequeña maraña de cables colocados en una columna del patio hacían suponer un problema con la electricidad.

Como medida precautoria, luego de avisar a las autoridades de la institución se dispuso mantener alejados a los niños, a la vez que se solicitó personal especializado a la municipalidad local. El niño afectado, que no mostraba signos de quemaduras o una consecuencia física de lo ocurrido, fue trasladado al hospital Joaquín Castellanos, donde quedó internado